Öncel: “Herkese odamızın gücünü göstereceğiz”

Eskişehir Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanlığına aday olan Mehmet Akif Öncel, “Camiamızın haklarını layıkıyla savunmak için 16 farklı meslek kolunu barındıran, Bakkal ve Bayiler Odası Başkanlığına dinamik bir yönetimle aday olmaya karar verdik. Herkese odamızın gücünü göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Eskişehir Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası seçimleri, 9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Bu kapsamda oda başkanlığına adaylığını açıklayan Mehmet Akif Öncel, çeşitli ziyaretlerde bulunarak çalışmalarını sürdürüyor. Camianın haklarını savunmak için aday olduğunu dile getiren Öncel, “Son yıllarda sektörümüzde yaşanan gelişmeler ve biriken sorunlarımız, özellikle pandemi süresince yaşanan haksızlıklar karşısında sektör olarak ne kadar savunmasız kaldığımızı hep birlikte gördük. Bu makamlara talip olan kişilerin sesinin daha bağımsız, daha hür ve daha güçlü çıkmalıdır. Maalesef geçen süreçte bunu göremedik. Bundan dolayı camiamızın haklarını layıkıyla savunmak için 16 farklı meslek kolunu barındıran Bakkal ve Bayiler Odası Başkanlığına dinamik bir yönetimle aday olmaya karar verdik. Eskişehir Bakkal ve Bayiler Odası Başkanlığı aday sürecimizde, ben değil biz olmayı hedefliyoruz. Biz, bu inançla talip olduğumuz hizmet yolunda, inandığımız değerler çerçevesinde bu görevi de en güzel şekilde yerine getirme gayreti içinde olacağımızı ifade ediyorum. Yüksek enflasyon nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan üyelerimize nefes aldıracak projelerle yönetime talibiz. Bu yola baş koymadan önce neden bu makamlara gelenler buralara gelirken vaat ettikleri sözleri tutmuyor diye çok düşündük. Bir oda başkanı, odasında oturup keyif mi sürmeli yoksa üyelerinin yanında, üyelerinin sorunları ve dertleri için yollarda mı olmalı? Bir oda başkanı sadece üyesinden aidat alıp, üyesine sadece faaliyet belgesi vererek bu işler olmaz, olmamalı diye düşünüyorum. Bizim dönemimizde üyelerimiz başta olmak üzere herkese odamızın gücünü göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.