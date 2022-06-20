Onarım beklenen cami için yıkım kararı çıktı

Muhtarı Murat Aydın, “Namaz kılabileceğimiz bir kapalı alan yok, çözüm bekliyoruz” dedi.

Eskişehir’in Günyüzü ilçesi Kavacık mahallesinde bulunan tarihi 17. yüzyıla kadar dayanan tarihi camii için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yıkım kararı verildi. Alınan karada, söz konusu yapının ağır hasarlı olduğu ve can güvenliğini tehlikeye atacağı için gerekli izinler alınarak yıkılması gerektiği söylendi.

Mahalle halkı, duvarları dökülmeye başlayan ve çatlaklarla dolu olan tarihi caminin onarılması için gerekli yerlere başvuru yapmıştı. Camiye yıkım kararı çıkmasından sonra içeri giremeyen mahalle halkı, başka bir alan olmadığı için ibadetlerine cami bahçesinde devam ediyor.

“Yıkım kararından sonra camiye giremiyoruz”

Kavacık Mahallesi Muhtarı Murat Aydın, caminin onarılması için gerekli yerlere dilekçe verdiklerini, fakat pandemi nedeniyle unutulduğunu söyledi. Restorasyon yapılmasını beklerken cami için yıkım kararı çıkmasına şaşırdığını belirten Aydın, “Mahallemizdeki caminin tarihi Selçuklu dönemine dayanıyor. Yıllar içinde bakım ve onarım yapılmadı için her tarafı dökülmeye başladı. Onarılması için çok uğraştık fakat bir anda yıkım kararı çıktı. Mahallece ibadetlerimize bu tarihi camide devam etmek istiyorduk. Yıkım kararından sonra camiye giremiyoruz, mahallemizde başka cami yok. Namaz kılabileceğimiz başka kapalı bir alan da yok, çözüm bekliyoruz. Yıkılacaksa bile idare etmek için kapalı bir alan yapılmasını bekliyoruz” dedi.