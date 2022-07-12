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Olgunlaşan kayısılar kurutulmaya bırakıldı
Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde olgunlaştıktan sonra toplanan kayısılar farklı şekillerde tüketilmek üzere kurutulmaya bırakıldı.
ESKİŞEHİR 12.07.2022, 09:53
Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde olgunlaştıktan sonra toplanan kayısılar farklı şekillerde tüketilmek üzere kurutulmaya bırakıldı.
Mihalıççık ilçesi Yunusemre Mahallesi’nde olgunlaşan kayısılar toplanmaya başladı. Toplanan kayısılar tek tek açılıp, içlerinden çekirdekleri alındıktan sonra kurtulmak için güneş altında bekletiliyor. Sıcaklığa bağlı olarak bir ya da iki gün bekletilen kayısılar, daha sonra bidonlarla muhafaza edilecek. Kurumuş kayısıların, bir kısmının ise sofralarda soğuk bir şekilde içilebilmesi için hoşafı kaynatılacağı öğrenildi.
Yağış yönünden bereketli geçen ayların ardından ağaç dallarında oldukça sık görünen kayısıların toplama işlemi devam ediyor.