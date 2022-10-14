Okullarda yaşanabilecek diş travmalarına dikkat

Okullarda yaşanabilecek küçük kazalar sonucu oluşan diş travmaları hakkında konuşan Çocuk Diş Hekimi Uzm. Dr. Beyza Ecem Alkaç Ekici, “Yaşanan kazaların ardından ilk bir saat içinde yapılan müdahalelerin başarı şansı daha yüksek oluyor” dedi.

Özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların okullarda yaşadığı kazalar sonucu diş travmaları sıkça görülebiliyor. Düşme, çarpma gibi durumlar karşısında dişlerde kırılma, düşme, sallanma yaşanabileceğini belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi Çocuk Diş Hekimi Uzm. Dr. Beyza Ecem Alkaç Ekici, ailelerin bu durum karşısında dikkat etmesi gerektiğini ve travma gören diş, süt dişi olsa da müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Dr. Ekici, yaşanan kazaların ardından kırılan diş parçalarının tekrar yerine yapıştırılabildiğini de dile getirdi.

“Bazı süt dişi travmalarına da müdahale edilmesi gereklidir”

Ailelerin süt dişine gelen zarar karşısında umursamaz davranmasının büyük bir hata olduğunu ve farklı problemlerin önünü açtığını ifade eden Uzm. Dr. Ekici, “Okula giden çocuklar çok fazla diş yaralanmalarıyla geliyor. Diş yaralanmaları aslında ikiye ayrılıyor. Süt dişi yaralanmaları ve daimi diş yaralanmaları oluyor. İnsanlarda bulunan ‘Süt dişi yaralanmaları önemsizdir. Süt dişleri zaten düşecektir. Süt dişlerine bir şey yapmasak da olur’ algısı tamamen yanlıştır. Süt dişi önemli değil demeyin. Daimi diş yaralanmaları elbette daha önemlidir. Çünkü daimi dişler daha uzun süre ağzımızda kalıyor. Ancak süt dişi travmalarında da bazı durumlarda mutlaka müdahale edilmesi gereklidir. Diş sallandığında, tamamen yerinden çıktığında veya kırıldığında müdahale edilmesi gerekiyor. Bu hem çocuğun dudağında bir yaralanmaya sebep olabiliyor hem de enfeksiyona sebebiyet verebiliyor” dedi.

“İlk bir saat içinde yapılan tedavinin başarı şansı daha yüksek oluyor”

Yaşanan kazaların ardından kırılan diş parçalarının getirilmesi halinde tekrar yerine konulabildiğine dikkat çeken Dr. Ekici, “Daimi dişler ve süt dişlerinde travma tedavisi tamamen farklıdır. Hastanın bize gelme hızı her zaman çok büyük önem taşıyor. Biz hastayı ilk bir saat içerisinde gördüğümüzde yapacağımız tedavinin başarı şansı yüksek oluyor. Olayın gerçekleştiği andan itibaren ilk 1 saat çok önemlidir” diye konuştu.

“Kırılan diş içme suyu veya sütün içine konulmalı”

İkinci önemli noktanın ise dişin hekime ulaştırılması olduğuna değinen Dr. Ekici, kırılan dişin tedavisiyle ilgili şunları söyledi:

“Daimi dişte tamamen yerinden çıkma durumu olsa bile dişi tekrar yerine koyabiliyoruz ve sağlıklı bir şekilde kullanıma devam edilebiliyor. Dolayısıyla o dişin temiz bir şekilde alınıp bize getirilmesi çok önemli. İlgili dişi kökünden değil, ağızda gözüken kısmından tutarak, sütün veya içme suyuna koyarak hekime ulaştırıldığında başarı şansı yükseliyor. Travma sonrası kırılan dişlerde kırılan parçanın bize getirilmesi de oldukça önemli çünkü, dişler kırılan parçalarla yeniden restore edilebiliyor”