Okullarda seçim sonrası temizlik çalışmaları başladı

Eskişehir’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasıyla birlikte vatandaşların oy kullanmaya gittiği okullardaki sandıklar ve kabinler kaldırıldı, sınıflar ders işlemeye uygun hale getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylardan herhangi birisinin ilk turda yüzde 50 üzerinde oy alamaması sebebiyle ikinci tura gidildi. Vatandaşlar, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tura kalan seçimlerde oy kullanmak için tekrardan sandık başına gitti. Okullar vatandaşların oy kullanabilmesi için kurallara uygun olarak düzenlenirken, seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte temizlik çalışmalarına başlandı. Çoğu okul, eğitim ve öğretime geri dönmek için günün erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamlarken, sınıfların içerisindeki sandıkların ve kabinlerin kaldırıldığı görüldü.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Mayıs Pazartesi günü okulların toparlanması amacıyla öğrenciler ve öğretmenler izinli sayılırken, 30 Mayıs Salı günü eğitim ve öğretime devam edileceği öğrenildi.