Okullarda Hayvan Hakları Eğitimi verildi

Eskişehir’de ilkokul çağındaki öğrencilere farkındalık oluşturmak amacıyla hayvan hakları eğitimi verildi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu’nda öğrencilere yönelik eğitim düzenlendi. Okulda bulunan öğrencilere Veteriner Hekimi Elif Ayaz Açıkel tarafından hayvan sevgisi, hayvan hakları hakkında eğitim verildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan HAYDİ (Hayvan Durum İzleme Polisi) tarafından hayvan haklarının ihlali hakkında izlenecek yollar hakkında bilgilendirme yapıldı. Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu’nda gönüllük esasına göre seçilen 50 öğrenciyle oluşturulan Hayvan Koruma Takımı’na Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Oda Başkanı Erdinç Yuva ve okul müdürü Ahmet Kocabey tarafından rozet takıldı. Hayvan Koruma Takımı’na destek olmak ve sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş tarafından okul müdürüne kedi ve köpek maması teslim edildi.

“Kendi geleceğimiz açısından da hayvanları korumak ve onları yaşatmak zorundayız”

Yapılan etkinlikte konuşma yapan Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Oda Başkanı Erdinç Yuva, “Hayvanları Korumak; insanların hayvanlara iyi davranmalarını ve onların daha iyi koşullarda beslenmelerini ve barınmalarını sağlamaktır. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, sadece gözümüzün gördüğü hayvanların değil, yeryüzünde var olan tüm hayvanların da yaşam hakkına sahip olduklarının hatırlanması açısından çok önemlidir. Bir taraftan dünya genelinde hızla artan nüfus, çarpık yapılaşma, doğal alanların tahribatı, yasa dışı avcılık ve ticaret, yaban hayatının dengesini bozarak, diğer canlıları bir yok oluşa doğru sürüklemekte, diğer taraftan maddi kazanç ve eğlence amacıyla hayvanlar, işkence, eziyet ve kötü muameleye maruz kalmaktadır. Son derece üzücü bu tablo 21. yüzyıl insanına hiç yakışmamaktadır. Biz insanlar olarak, kendi geleceğimiz açısından da, hayvanları korumak ve onları yaşatmak zorundayız. Bu sebeple siz çocuklarımıza büyük görevler düşmektedir. Bugün okulumuzda gönüllülük esası ile oluşturulan Hayvan Koruma Takımı bu işin bir başlangıcı olacağı düşüncesindeyiz” dedi

“hayvanların yaşam haklarını kendi yaşam hakkımızla bir tutmalıyız”

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün 4 Ekim tüm dünyada Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanmaktadır. Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklardır. Doğanın, ekolojinin dengesinin korunmasında, gıda zincirinin oluşumunda büyük rolleri bulunmaktadır. Hayvanlarda, yaşayan tüm canlılar gibi doğanın eşit haklı bireyleridir. Bu nedenle tüm hayvanların saygı görme, korunma ve beslenme hakkı vardır ve hiçbirine zalimce davranılamaz. Dilsiz dostlarımız olan hayvanların yaşam haklarını kendi yaşam hakkımızla bir tutmalıyız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile hayvan hakları konusunda ciddi düzenlemeler yapılmış ve yaşayan her canlının yaşam hakkına saygı duyulması konusunda her türlü çalışmayı kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir.”

Küçük yaştaki çocuklara hayvan haklarını öğretmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Oda Başkanı Erdinç Yuva, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, veteriner hekimler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Ayrıca Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası tarafından eş zamanlı olarak Seyitgazi İlçesi Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu ve Sivrihisar İlçesi Hasan Karacalar Ortaokulu’nda da eş zamanlı olarak öğrencilere eğitimler düzenlendiği öğrenildi.