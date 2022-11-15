Okullarda “Eğitimden Üretime” tarımsal destek faaliyetleri

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilen 3 ton "Kate cinsi" buğday tohumu, öğrencilere uygulamalı tarımsal üretim eğitimi vermek amacıyla Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne teslim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği protokolü çerçevesinde; Mahmudiye ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ait 100 dekara aşkın araziye "Kate cinsi" buğday tohumu ekildi. Böylelikle öğrencilere, uygulamalı tarımsal üretim eğitimi vermek hedeflendi. Düzenlenen törene; Mahmudiye Kaymakamı Esra Arıtürk, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Cebeci, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Murat Eren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelebioğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlker Çolak, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Öte yandan yapılan açıklamada, Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan tarım ve hayvancılık bölümleri ile Sarıcakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde bulunan tarım bölümlerine de imkanlar çerçevesinde gerekli destek verilmesini planlandığı belirtildi.