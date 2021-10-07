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Okullar açıldı, esnafın yüzü güldü

Kısıtlamalarla geçen pandemi döneminin ardında okulların da açılmasıyla çarşı esnafın yüzü gülmeye başladı.

ESKİŞEHİR 07.10.2021, 12:08
Okullar açıldı, esnafın yüzü güldü

Kısıtlamalarla geçen pandemi döneminin ardında okulların da açılmasıyla çarşı esnafın yüzü gülmeye başladı.

Uzun zaman sonra açılan okullar çarşı esnafında hareketliliğin başlamasını sağladı. Pandemi boyunca kapalı kalan okullardan dolayı sirkülasyon sorunu yaşayan esnaf uzun zaman sonra iş yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı. Pandemi döneminde işyerleri bir süre kapalı kalan, açtıkları zaman da paket servisle iş yapan gıda sektöründeki esnafların yüzü gülmeye başladı. Özellikle öğrencilerin oluşturduğu sirkülasyon ile birlikte normal müşteri akışının oluştuğu işyerleri eski günlerine dönmeye başladı.

“Ekonomimiz ve işlerimiz normale dönmeye başladı”

Öğrencilerin uğrak noktalarından Taşbaşı bölgesinde döner salonu işleten Muzaffer Altıntaş okulların açılmasıyla işlerinin yavaş yavaş eski haline döndüğünü belirtti. 30 yıldır çarşıda esnaflık yapan Altıntaş, “Okulların da açılmasıyla işlerimiz normale dönmeye başladı. Pandemi dönemindeki kısıtlamaların bitirilmesi ve aşılamanın artmasıyla birlikte piyasa da normale döndü. Kısıtlama zamanları çok kötüydü. Müşterileri salonda ağırlayamıyorduk. Paket servisin de geliri yetmiyordu. Şimdi herkes rahatça geliyor ve yemeğini yiyor. Mesafe kuralına uyarak oturuyorlar salonda. Okulların açılmasıyla sirkülasyon iyice arttı. Ekonomimiz ve işlerimiz normale dönmeye başladı. Devletimiz sağ olsun tüm imkanı vatandaşa sağlıyor. Çoğunluk aşısını oldu ve herkes rahatça hareket edebiliyor. Piyasaların normale dönmesiyle de esnaf olarak bizim yüzümüz sonunda güldü” ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi.

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