Okul sporlarında güreş müsabakaları sona erdi

Eskişehir’de Okul Sporları Güreş Yıldızlar Grekoromen kız-erkek müsabakaları 70 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce düzenlenen, okul sporları faaliyet programında yer alan Güreş Yıldızlar Grekoromen müsabakaları sona erdi. Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalara 12 kız ve 58 erkek olmak üzere toplam 70 sporcu katıldı. Turnuvayı birincilikle bitiren sporcular, 6-8 Nisan tarihlerinde grup müsabakalarında ter dökecek.