Okul kantinlerine yönelik özel hijyen kuralları eğitimleri devam ediyor

Eskişehir’de ‘Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Eğitimleri’nin altıncısı gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen, ‘Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Eğitimleri’nin altıncısı, Gülay Kanatlı Ortaokulu Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Gıda Mühendisleri Zuhal Ünal Canbaz ve Ece Dergi, İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Hemşire Meral Öncel ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Gülnur Barut tarafından, kantin ve yemekhanelerde çalışan personellere hijyen eğitimi verildi.

23 kişinin katıldığı eğitimde, hammaddenin kabulünden öğrencilere sunulmasına kadar, tüm aşamalarda uyulması gereken kurallarla ilgili sunum yapıldı. Gıda işletmelerine ait özel hijyen gereklilikleri, personel hijyeni, işletme hijyeni, gıda maddelerinin depolama ve muhafazası, gıdaların hazırlanması ve işlenmesi, kantin çalışanlarının uyması gereken hijyen kuralları, gıdalarda bulunması muhtemel tehlikeler, gıdanın bozulması ve bozulma sebepleri, gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmeler konularında bilgiler anlatıldı.