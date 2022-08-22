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Okul demirlerinde sebze kurutuyorlar

Eskişehir’de kış aylarında tüketmek amacıyla biber kurutan mahalleli, okul demirlerini kurutma işlemi için kullandı.

ESKİŞEHİR 22.08.2022, 09:41
Okul demirlerinde sebze kurutuyorlar

Eskişehir’de kış aylarında tüketmek amacıyla biber kurutan mahalleli, okul demirlerini kurutma işlemi için kullandı.

Kentte yaz sıcaklarının etkisini göstermesinin ardından kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalıklar, güneşe bırakılmaya başlandı. Biber, patlıcan, kabak ve domates gibi birçok çeşit sebzenin kış aylarında tüketilmesi için asırlardır uygulanan kurutma tekniği, bu yıl da devam etti. Okulların yaz tatilinde olması sebebiyle öğrencilerin olmamasını fırsat bilen vatandaşlar, Yenibağlar mahallesi Beraberlik sokakta bulunan Mehmetçik Anadolu Lisesi’nin bahçe demirlerinin kurutma işlemi için kullandı. İlginç görüntüler ortaya çıkarken görenlerin ise dikkatini çekiyor.

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