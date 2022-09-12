Okul alışverişi telaşı başladı

Okulların açılmasıyla kırtasiye sektöründe başlayan hareketlik sonrasında veliler, geçen yıla oranla fiyatlarda artışların yüksek olduğunu belirtiyor.

2022-2023 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Kırtasiye esnafı ise yüksek fiyatları, perakende satışın düşmesi ve nakliye masraflarının artmasına bağlıyor.

Çocuğuyla okul alışverişi yapmaya çıkan Devrim Baykal, “Çocuğumla okul alışverişi yapmaya çıktık, 3. sınıfa geçti. Geçen sene ve bu seneki fiyatlar arasında fark var. Boğazımızdan, üstümüzden, başımızdan kısacağız, çocuk için bir takım fedakârlıklarda bulunacağız ve mecbur alacağız. Çocuklar geleceğin teminatı o yüzden yatırım yapmak zorundayız” diye konuştu.

Kırk beş yıldır kırtasiye dükkânı işleten Necmi Soylu, müşterilerin ilk fiyat sorduğunu belirtti. Soylu, malzeme fiyatlarındaki artışın perakende satışın düşmesi ve nakliye masraflarının artmasına bağladı. Vatandaşın alışverişi internet üzerinden gerçekleştirmesinin kendiişlerinin düşmesine neden olduğunu vurgulayan Soylu şunları söyledi:

“45 yıldır bu işi yapıyorum. Perakende satış düştü çünkü insanlar artık alışverişini internet aracılığıyla halletmeye çalışıyor. Zincir marketlerde de ucuzluk imajı yayıldığı için, o psikoloji yerleştirildiği için insanlar ucuza alışveriş yaptığını sanıyor ama bizim gibi küçük esnaflarda da ürünler aynı fiyat. Bugün itibari ile yoğunluk yok. Öncelikle gelen müşterimiz haklı olarak fiyat soruyor. Önce piyasa analizi yapmak istiyor”