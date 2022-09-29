Oklubalı doğalgaza kavuşuyor

İnönü ilçesi Oklubalı Mahallesi’nde doğalgaz hattı temel atma töreni yapıldı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Başkan Bozkurt, yaptığı konuşmada, Oklubalı Mahallesi için anlamlı bir güne şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını, vatandaşların modern bir tüketim olan doğalgaza yakın bir zamanda kavuşacağını söyledi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da konuşmasında, Başkan Bozkurt’a, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay’ ise Başkan Bozkurt’a teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında, "Hükümetimizin ortaya koymuş olduğu stratejiler ile insana dokunma ve yüksek sosyal refah seviyesini oluşturma anlamında bu strateji ve desteği çok iyi yöneten ilçe belediyemizi tebrik ediyorum. Bu yatırımın hayra, berekete vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Ardından dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılarak Oklubalı mahallesinin yaşam kalitesini değiştirecek olan doğalgazın temeli için ilk kaynak atıldı.

Temel atma töreninin ardından İnönü Anıt Parkında çiftçiler ile bir araya gelen milletvekilleri ve tüm heyet ’Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ çerçevesinde buğday yetiştiriciliğinin artırılması ve atıl arazilerin değerlendirilmesi adına konuşmalar yaptı. Konuşmalar sonrası Başkan Bozkurt, tarımı, çiftçileri ve üretimi destekleyen projede emeği geçen herkese teşekkür etti.