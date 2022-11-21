Öğretmenler hasta çocuklar için kan bağışında bulundu

Eskişehir’de bir grup öğretmenler hastanede tedavi gören çocuklar için kan bağışında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen "Biz de Varız" kan bağış ile öğretmenler hastanede tedavi gören çocuklarımız için Kızılay’a ait gezici araçta kan bağışında bulunarak minik kalplere umut oluyor. Konuyla ilgili açıklamada, herkesin kan bağışında bulunması istenerek, "Hastanelerde tedavi gören talasemi, lösemi, kanser, diyaliz başta olmak üzere tüm hastalarımızın kan ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılayabilmesi için lütfen kan bağışına destek verelim" denildi.