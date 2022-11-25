‘Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası’ tamamlandı

‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla; Odunpazarı Kaymakamlığı himayesinde Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘4. Geleneksel Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası’, Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda yapılan ‘Final Maçı’ ile son buldu.

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla; ilçe genelindeki okullarda görevli öğretmenlerin katılımı ile, ‘Voleybol Turnuvası’ düzenlendi. Her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen Turnuvanın finalinde; Eskişehir Murat Atılgan Ortaokulu birinci, Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi ikinci, Ahmet Sezer Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Turnuvaya Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Odunpazarı Jandarma Komutanı Emre Çelik, Odunpazarı Emniyet Müdürü İbrahim Yelaldı, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürü Kadir Ayberk Karagöz, Odunpazarı Müftüsü Hamdi Uzunharman, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, Okul Müdürleri. Öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Final Maçı öncesi gerçekleştirilen Halk Oyunları gösterileri, Modern Dans ve Bando Takımı gösterileri ile görsel şölen yaşandı. 52 takım, 624 öğretmenin mücadele ettiği ve bir ay süren turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri; Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, İlçe Sağlık Müdürü Kadir Ayberk Karagöz ve Şube Müdürleri tarafından verildi.