Öğrencilerin projeleri TÜBİTAK final yarışmasına katılacak

TÜBİTAK tarafından düzenlenen "2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri" yarışmasının ön değerlendirme sonuçları açıklandı. Eskişehirli öğrencilerin projeleri, 10-11 Nisan 2023 tarihinde düzenlenecek final yarışmalarına katılma hakkı kazandı.

2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’na bu yıl 631 proje başvurusu yapıldı. Proje başvurularının görevli jüri üyeleri tarafından değerlendirilip ön değerlendirme yapılması sonucunda 4 alanda toplam 64 proje final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "10-11 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak final aşamasına Eskişehir’den ’Unreal Engine 3D İle Antarktika ve Türk Bilim Üssü Oyunu’ adlı projeleriyle 64 okul içerisinde yer alan Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Mustafa Çağın Öztorun, İbrahim Ançı ve Muhammed Ali Sargın ile danışman öğretmenleri Sinan Özdemir’i kutluyoruz. Bilime katkı sağlayan, özgün ve heyecan dolu etkinlikler hazırlayarak projeleri ile hem okullarına hem de ilimize gurur yaşatan tüm öğrenci, öğretmen ve emeği geçenleri tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı.