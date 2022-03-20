Öğrencilerin ormanları korumak için bestelediği şarkı beğeni topluyor

Eskişehir’de ilkokul öğrencileri tarafından “Cebimdeki Notalar” projesi kapsamında bestelenen orman şarkısı beğeni topluyor.

Türkiye’nin 10 ayrı ilinden 10 öğretmen ve Azerbaycan’dan 1 öğretmenin bir araya gelerek kurduğu e-twinning projesi olan “Cebimdeki Notalar”, öğrencilerin yazdığı şiirleri yine öğrenciler ile besteleyerek çocuk şarkılarına dönüştürüyor. Odunpazarı Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeni Ebru Kapaklıkaya, öğrencileri ile birlikte yürüttüğü “Cebimdeki Notalar” projesi kapsamında şarkı besteledi. Orman yangınlarına duyarsız kalınmaması ve gerekli bilincin oluşması amacıyla hazırlanan şarkı yoğun ilgi gördü.