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Öğrencilerin ormanları korumak için bestelediği şarkı beğeni topluyor
Eskişehir’de ilkokul öğrencileri tarafından “Cebimdeki Notalar” projesi kapsamında bestelenen orman şarkısı beğeni topluyor.
ESKİŞEHİR 20.03.2022, 09:16
Eskişehir’de ilkokul öğrencileri tarafından “Cebimdeki Notalar” projesi kapsamında bestelenen orman şarkısı beğeni topluyor.
Türkiye’nin 10 ayrı ilinden 10 öğretmen ve Azerbaycan’dan 1 öğretmenin bir araya gelerek kurduğu e-twinning projesi olan “Cebimdeki Notalar”, öğrencilerin yazdığı şiirleri yine öğrenciler ile besteleyerek çocuk şarkılarına dönüştürüyor. Odunpazarı Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeni Ebru Kapaklıkaya, öğrencileri ile birlikte yürüttüğü “Cebimdeki Notalar” projesi kapsamında şarkı besteledi. Orman yangınlarına duyarsız kalınmaması ve gerekli bilincin oluşması amacıyla hazırlanan şarkı yoğun ilgi gördü.