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Öğrencilerin ihtiyacını ikinci el soru kitapları karşılıyor

Sıfır soru kitaplarının fiyatlarında devam eden artış, öğrencileri ikinci el kitaplara yönlendirdi. İkinci el soru kitaplarının satışı arttı.

ESKİŞEHİR 08.01.2022, 14:57
Öğrencilerin ihtiyacını ikinci el soru kitapları karşılıyor

Sıfır soru kitaplarının fiyatlarında devam eden artış, öğrencileri ikinci el kitaplara yönlendirdi. İkinci el soru kitaplarının satışı arttı.

Son zamanlarda kağıda gelen zamlarla birlikte kitap maliyetleri oldukça arttı. Bu artış fiyatlara yansırken sınava hazırlanan öğrenciler, soru kitap fiyatlarındaki güncellemelerden bir hayli etkilendi. Eskişehir’de uzun yıllardır bir kitapevinde çalışan Özgür Özyürek, çözüm yolu olarak daha önce kullanılmış kitapların raflarda daha çok yer aldığından bahsederken, fiyat farkından dolayı öğrencilerin bu kitaplara yöneldiğini anlattı.

“İnsanların bu meblağları karşılaması mümkün değil”

Kitap maliyetlerindeki yükselişin yayınevlerindeki ve sahaflardaki fiyatları doğrudan etkilediğini anlatan Özyürek, asıl etkilenen kesimin öğrenciler olduğunun altını çizdi. Özyürek, insanların kitap almakta zorlandığından bahsederken, “Maliyetler arttığı için soru kitaplarının fiyatları her yıl artıyordu. Bu senenin özel yanı, kurdaki dengesizlik oldu. Kağıt maliyeti kura bağlı olduğu için yayınevlerinin fiyatlarına katmanlı olarak yansıdı. Biz bir hafta içinde iki kere, üç kere fiyat günceller hale geldik. Dolayısıyla o arada öğrenciler sıfır kitaplardan çekildi. Mecburen çekildi çünkü 150-160 liraya kitaplar var artık. Her dersin kitabı olduğunu falan düşünürsek insanların bu meblağları karşılaması mümkün değil” dedi.

“Çocuklar hala basılı materyalle çalışmak istiyor”

Yükselişlere rağmen öğrencilerin, hala kitap almak istediklerini söyleyen Özyürek, bu isteğin karşılanması için farklı yollar denendiğinden bahsetti. Özyürek, ikinci el soru kitap satışlarının da bu sebeple arttığından bahsederken sözlerine şöyle devam etti:

“Fiyatlardaki yükselişlere rağmen bize gelen öğrenci sayısında dramatik bir azalmayla karşılaşmadık. Son yıllarda insanların internet üzerinden soru çözebileceği, ders çalışabileceği siteler oldukça popüler oldu fakat bu bizim müşterilerimizde bir azalmaya yol açmadı. Demek ki çocuklar hala basılı materyalle çalışmak istiyor. Üzerinde hesap yapabileceği, yazı yazabileceği fiziki kitaplarla çalışmak istiyorlar. Bu istekleri karşılamak için elimizde ikinci el soru kitapları bulunduruyoruz ve öğrenciler bu kitaplara yöneliyor. Bize gelen ikinci el kitapları yenileyip kullanılabilir hale getirip satışa sunuyoruz. Sıfır kitapların fiyatları yükseldi diye ikinci el kitap fiyatlarına bir yükseliş yansıtmadık. Böylece İkinci el kitaplar öğrencilerin imdadına yetişti diyebiliriz. Bu da öğrenci sayısında fark edilebilir bir düşüş yaşamamıza sebep oldu. Lise öğrencilerinin çoğu zaten ikinci el kitaplar üzerinden çalışmalarını sürdürüyordu, artık ortaokul öğrencileri de ikinci el kitaplara yönelmeye başladı.”

Bunun yanında daha önceki senelerden kalan soru kitaplarını da kampanyalı olarak satışa çıkardıklarını söyleyen Özyürek, “Müfredat yaklaşık 3 yıldır değişmedi. O yüzden önceki senelerin kitapları halen kullanılabilir. Müfredatın değişmemesi sahaflara özel bir durum oluşturuyor. Öğrenciler bizde iki yıl önceki fiyatları bulabiliyor. Bu kitapları kampanyalı olarak satışa sunuyoruz. Öğrencilerin uygun fiyata kitap alabilmelerini sağlamak için sınırları zorluyoruz" dedi.

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