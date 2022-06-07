Öğrencilerin hazırladığı 661 eser sergilendi

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yıl boyu hazırlamış olduğu 661 eser sergilendi.

Düzenlenen 32. Geleneksel Yılsonu Sergisi’nde yıl boyu öğrencilerin hazırladığı eserlerle açıldı. Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan’ın da katıldığı açılış programında şube müdürleri, öğrenciler ve öğrenci velileri bulundu. Bu yıl 32.’si düzenlenen sergide öğrenciler hazırladığı 120 adet kağıt üzerine karakalem desen, 83 adet kağıt üzerine karakalem imgesel, 230 adet kağıt üzerine renkli ve siyah beyaz temel sanat eğitimi dersi çalışmaları, 116 adet tuval üzeri akrilik ve yağlı boya, 23 adet baskı resim, 89 adet üç boyutlu tasarım çalışmaları sergilendi.