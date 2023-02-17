Öğrencilerin depremzedeler için bıraktığı notlar dikkat çekti

Eskişehir’de bazı üniversite öğrencilerinin yurtlara yerleştirilecek depremzedeler için odalarına ayakkabı, yiyecek ve temizlik ürünleriyle birlikte bıraktıkları “Eskişehir soğuktur, umarım kullanabilirsiniz” gibi notlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Eskişehir’e getirilecek depremzedelerin kalacakları Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında (KYK) son hazırlıklar yapıldı. Depremler sonrası eğitime ara verilmesi nedeniyle memleketlerine dönen üniversite öğrencileri, odalarında kalacak depremzedeler için masalarında temiz kıyafet, yiyecek ve temizlik ürünleriyle dolu bıraktı. Öğrencilerin ürünlerin yanına bıraktığı notlar da görenlerin yüzlerini gülümsetti. Bir öğrencinin gelecek depremzedeler için bıraktığı bot için, “Bot 39 numara, bir kardeşimi ihtiyacını karşılayabilirse ne mutlu bana. Eskişehir çok soğuktur, umarım kullanabilirsiniz” yazdığı not dikkat çekti.

Ayrıca öğrencilerin masaların ve dolapların üzerine yazdığı, “Yiyecekleri annelerimiz yaptı, sizin için bırakıyoruz ve annem yeni yapmıştı, istediğiniz gibi yiyebilirsiniz” gibi notlar yüzlerde tebessüm bıraktı. Öğrencilerin düşünceli davranışı sosyal medyada gündem oldu.