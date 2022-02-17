Öğrencilerin dekorasyon tercihlerinde kaktüs ilk sıralarda geliyor

Eskişehir’de öğrenciler, evde bakımının kolay olması ve fiyatlarının uygun olmasından dolayı kaktüslere yoğun ilgi gösteriyor. Kaktüs fiyatlarının ise her bütçeye göre farklılık gösterdiği ve fiyatlarının bin 500 TL’ye kadar çıktığı belirtildi.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen kaktüsler, Eskişehir’de çiçek satışı yapan dükkanlarda yerini almaya başladı. Vatandaşlar, sadece bitki olarak değil aynı zamanda ev dekorasyonu için de kaktüs bitkisini tercih edebiliyor. Diğer bitki ve çiçeklerin boyutlarının büyük olması ve bakımlarının daha uğraştırıcı olması, yoğun öğrenci nüfusuna sahip Eskişehir’de kaktüsü öğrenci evlerinin bir numaralı bitkisi haline getirdi.

“Bir tane aldıktan sonra önünü alamıyorlar”

Uzun yıllardır Eskişehir’de çiçek dükkanı bulunan Nilgün Öznur Banas, kaktüs satışlarının artmasında öğrencilerin çok etkisi olduğunu söyledi. Öğrencilerin evde vakit geçirme sürelerinin az olmasının etkisiyle kaktüse olan ilginin arttığını dile getiren Banas, “Tabii ki Eskişehir bir öğrenci şehri. Bu yüzden öğrenciler sosyal medyanın da etkisiyle kaktüs almaya yönelebiliyor. Bakımı çok kolay bir bitki olması, evde kaktüs yetiştirmenin en güzel özelliği. Kasım ve şubat arası bitki uyku dönemine girdiği için ayda sadece bir kere sulamak yeterli oluyor. Diğer dönemlerde ise haftada bir kere sulamak gerekiyor. Kaktüsü çok sulamadığınız sürece bir sıkıntı olmuyor. Minimal bir bitki olmasından dolayı evde hiç yer kaplamıyor. Öğrencilerin ve gençlerin, kaktüs çeşitlerine olan ilgilerinin artması bu sebeplerden dolayı çok normal bir hal alıyor. Ayrıca koleksiyon meraklıları da evde kaktüs çeşitliliğini arttırmak için birçok kaktüs alımı yapıyor. Bir tane aldıktan sonra önünü alamıyorlar. Evcil hayvan besler gibi ‘Yanına bir kaktüs daha alayım’ diyerek evlerini renklendiriyorlar. İnsanlar çok bilmese de genellikle yaz dönemlerinde çok güzel ve rengarenk çiçek açıyorlar. Fiyatlar arası fark çok fazla olabiliyor. 10 TL’den başlayarak 1500 TL’ye kadar kaktüs bulabilirsiniz. Öğrenciler daha küçük ve fiyatı uygun olanları tercih ederken, çalışan ve ofisinin iç dekorasyonunu geliştirmek isteyen vatandaşlar, büyük ve pahalı olan kaktüslere yöneliyor” dedi.