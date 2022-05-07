Öğrencilere yemek desteği sürüyor

Tepebaşı Belediyesi’nin, kentteki üniversite öğrencileri için “Gel beraber olsun” sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti yoğun ilgiyle devam ediyor.

Belediyenin, üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve çok sevilen ücretsiz yemek hizmeti 3 ayrı noktada devam ediyor. Hafta içi her gün 2 Eylül Gençlik Merkezi, Zişan Kızılcıklı Belde Evi ve Tepebaşı Belediyesi yemekhanesinde öğrencilere akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor. Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen yemekler, öğrencilere akşam 18.00-20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ibraz ederek 3 noktada hizmete sunulan yemek ikramından faydalanabiliyor. Tepebaşı Belediyesi Yemekhanesi, Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi’nde bulunan Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası’nda, Zişan Kızılcıklı Belde Evi Şirintepe Mahallesi Bursa Caddesi No:34/A adresinde, 2 Eylül Gençlik Merkezi ise Sütlüce Mahallesi, İstiklal Caddesi Numara 148 adresinde yer alıyor.

Öğrenciler hizmetten çok memnun

Öğrenciler de ücretsiz yemek hizmetinden çok memnun olduklarını dile getirerek, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletiyor. Tepebaşı Genç Fikirler Panosuna yazdıkları notları yapıştıran gençler, ekonomik olarak zor günlerden geçilirken, verilen yemek desteğini çok anlamlı bulduklarını söylüyor.