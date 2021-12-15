Öğrencilere okul yolunda nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ve İnönü Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt öğrencilerin belli konularda bilinçlenmesi konusunda Kümbet Yeniköy İlkokulu’nu ziyaret etti.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’nca öğrencilerin okul çevresinde okula ve eve geliş ve gidişler gibi konularda dikkat edilmesi gereken hususlar ile alınması gereken tedbirleri, güvenli internete erişim, internet kullanımı, çocuk psikolojisini ve gelişimini olumsuz etkileyen yayınlar konularında öğrencilerin bilinçlenmelerinin sağlanması faaliyetlerine devam ediyor. Öğrencilerin bilinçlenmesi amacıyla Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde jandarma çevre, doğa ve hayvanları koruma timi, asayiş köpek unsuru ve trafik timlerinin katılımıyla Kümbet Yeniköy İlkokulu ziyaret etti. Albay Atasoy ve Kaymakam Kurt tarafından Kümbet Yeniköy İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ziyaret edilerek çeşitli hediyeler dağıttı. Ziyarette ayrıca 20 öğrenci velisine KADES tanıtımı yapılarak cep telefonlarına KADES uygulaması indirildi.