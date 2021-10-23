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Öğrencilere atık yönetimi ve çevre eğitimi

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilkokullarda gerçekleştirdiği atık yönetimi ve çevre eğitimlerini sürdürüyor.

ESKİŞEHİR 23.10.2021, 11:14
Öğrencilere atık yönetimi ve çevre eğitimi

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilkokullarda gerçekleştirdiği atık yönetimi ve çevre eğitimlerini sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 2021-2022 eğitim öğretim dönemiyle birlikte öğrencilere yönelik çevre eğitimlerine başladı. Geri dönüşüm ve sıfır atık konularında farkındalık oluşturan eğitimler gerçekleştiren Tepebaşı Belediyesi, yürüttüğü çalışmalarıyla Ekim ayı boyunca okullarda 535 öğrenciye çevre eğitimi verdi. Ayrıca Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda 96 katılımcı ile oyunlarla geri dönüşüm atölyesi yapıldı.

Gerçekleşen çevre eğitimlerinde; atık yönetimi, çevre kirliliği ve sıfır atık konuları hakkında bilgiler verildi. Eğitimde atıksız yaşam konuları ile ilgili örnekler verilerek bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının önüne geçilmesi ve doğal kaynakların dikkatli kullanılması gerektiğinin altı çizildi.

Yetkililer, eğitimlere ve atölye çalışmalarına okullardan gelen talep doğrultusunda devam edileceğini belirtti.

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