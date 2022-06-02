Öğrenciler uygulamalı derslerini Balıkdamı Sulak Alanı’nda gördü

Üniversite öğrencileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Balıkdamı Sulak Alanı’nda uygulamalı dersleri gerçekleştirildi.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan Balıkdamı Sulak Alanı, farklı türden kuş ve bitkilere ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede DKMP Eskişehir Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan alan, üniversite öğrencilerine ev sahipliği yaptı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bilimi öğretim görevlileri eşliğinde Balıkdamı Sulak Alanı’na gelen öğrenciler, uygulamalı derslerini yerinde görme fırsatı buldu. Yaklaşık 30 kişinin yer aldığı etkinliğe, DKMP Eskişehir Şube Müdürlüğü’nde görevli personeller de katıldı. Ders konularını sahada görmekten dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren öğrenciler, yetkililere teşekkür etti.