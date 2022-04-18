Öğrenciler ulaşım ücretlerini Büyükşehir’in karşılamasını istiyor

Eskişehir’de öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşımaya yaptığı zamların İstanbul’da olduğu gibi öğrencilere yansıyan bölümünün belediye tarafından karşılanmasını talep ediyor.

Eskişehir’de son dönemde toplu taşımaya yapılan zamlarla birlikte öğrencilerin kullandığı indirimli Eskart ücreti 2.50 TL’den 3.50 TL’ye çıkarılmıştı. Yapılan zammın ardından öğrenciler, sosyal medyadan tepkilerini dile getirmişlerdi. İstanbul’da ise toplu ulaşıma yapılan yüzde 40’lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması kararı, 14 Nisan’da oy çokluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine Eskişehir’de yaşayan öğrenciler de son dönemlerde toplu ulaşıma yönelik zamların fazla olmasına dikkat çekerek İstanbul’da olduğu gibi aradaki farkın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasını istediklerini belirtti.

“Ulaşım 2 TL gibi eski fiyatlara dönerse çok iyi olur”

Eskişehir’de 4 yıldır üniversite okuyan Volkan Çıldır, ulaşım zamlarının öğrencileri çok fazla etkilediğini belirtti. Öğrencilerin bu durumdan fazlasıyla rahatsız olduğunu dile getiren Çıldır, “Eskişehir bir öğrenci şehri ve öğrencilerin çok sevdiği bir şehir. Zaten öğrenci sayısı da fazla olduğu için zamların geri çekilmesi bizleri çok rahatlatabilirdi. Ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Umarım bu durum için bir şeyler yaparlar ve biz de sevinebiliriz. 3.50 TL, bir öğrenci için gerçekten çok pahalı bir ücret. Öğrenci ulaşım ücretleri, 2.50 TL veya 2 TL gibi eski fiyatlara dönebilirse bizim için çok daha iyi olur” dedi.

“İstanbul’da öğrencilere yönelik zamların geri alınmasını destekliyorum”

Her gün tramvayı kullanmak zorunda olan üniversite öğrencisi Burak Tüzer, ulaşım zamlarının en çok öğrencileri etkilediğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik zamları karşılaması gerektiğini dile getiren Tüzer, “Biz zamların etkilerini çok fazla görüyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse, bugün sabah tramvayı kullandım. Tek basımda 3.50 TL ücret kesti. Şimdi bunu her seferinde günde iki defa yaptığımızı düşünürsek çok basit bir hesapla günlük hayatta ne kadar zorlandığımızı anlayabilirsiniz. İstanbul’da öğrencilere yönelik zamların geri alınmasını destekliyorum. İlk baştan yanlış verilmiş bir karardı. Eskişehir’de en azından öğrencilerin zamları geri çekilebilirse biz çok rahatlarız. Böyle bir şey olmasını da çok isterim” ifadelerini kullandı.

“Eskişehir’de ulaşım şu an çok pahalı”

Zamların ardından uzun süredir toplu ulaşımı kullanmadığına değinen üniversite öğrencisi Ufuk Aygün, artık fiyatları takip edemediğini söyledi. Aygün, “Eskişehir’de ulaşım şu an çok pahalı. En son 2.50 TL’ye biniyorduk. Şimdi kaç para olduğunu bile bilmiyorum. Tam ücretin 6 TL olduğunu biliyorum. Bu çok sıkıntılı bir durum. Büyükşehir Belediyesi’nin zamları geri çekmesini istiyorum. Sonuçta Eskişehir öğrencilerden oluşan bir şehir ve bunu kesinlikle yapmaları gerekiyor” sözlerini kullandı.

“Ulaşım zamları bizim için hiç iyi olmadı”

İstanbul’da öğrencilere yönelik geri çekilen zamların Eskişehir gibi bir öğrenci şehrinde de kesinlikle uygulanması gerektiğini belirten öğrenci Özge Yılmaz, “Öğrenci olarak bütçemiz her şeye yeterli olmuyor. Ulaşıma da fazladan zam gelmesi bizim için iyi olmadı. İstanbul’da olduğu gibi öğrenciler zamdan muaf tutulursa bizi için çok daha iyi olur” diye konuştu.