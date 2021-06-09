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Öğrenciler tohumdan yetiştirdiği çiçekleri sağlıkçılara hediye etti

Eskişehir Gülay Kanatlı Ortaokulu öğrencileri; “Sağlıkçılara Nefes Ver” eTwinning projesi kapsamında elleriyle yetiştirdiği çiçekleri ve yazdığı mesajları sağlık çalışanlarına iletti.

ESKİŞEHİR 09.06.2021, 15:01
Öğrenciler tohumdan yetiştirdiği çiçekleri sağlıkçılara hediye etti

Eskişehir Gülay Kanatlı Ortaokulu öğrencileri; “Sağlıkçılara Nefes Ver” eTwinning projesi kapsamında elleriyle yetiştirdiği çiçekleri ve yazdığı mesajları sağlık çalışanlarına iletti.

Okulun Fen Bilgisi Öğretmeni Funda Çıray Özkara tarafından yürütülen “Sağlıkçılara Nefes Ver” eTwinning projesinde öğrenciler tarafından yetiştirilen çiçekler ve sağlık çalışanlarına yazdıkları mesajları Odunpazarı ve Tepebaşı Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık çalışanlarına hediye etti. Ayrıca öğrenciler pandemi döneminde gece gündüz büyük fedakârlıkla koşturan sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Söz konusu hediye edilen çiçekler; Balıkesir, Bilecik, Çorum, Eskişehir, Kocaeli gibi illerden 10 farklı okulun yer aldığı "Sağlıkçılara Nefes Ver" adlı projesi kapsamında yetiştirildi.
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