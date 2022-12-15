Öğrenciler projeleri tanıyor

Tepebaşı Belediyesi’nin Melih Savaş Yaşam Köyü’nü ve Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’ni ziyaret eden Hacı Nezire Sarıkamış Ortaokulu öğrencileri, merkezleri gezerek tanıma fırsatı buldu.

Tepebaşı Belediyesi’nin dünya çapında ödüllere layık görülen projeleri ve Türkiye’de ilk olarak hayata geçirilen merkezleri, görenlerden beğeni toplamaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi’nin birinci nesil Türkiye’deki ilk ve tek akıllı şehir projesi olan Remourban’ın uygulama alanı olan Melih Savaş Yaşam Köyü de faklı ziyaretçileri ağırlıyor. Son olarak Hacı Nezire Sarıkamış Ortaokulu’ndan 32 öğrenci, Yaşam Köyü’nü ziyaret etti. Öğrenciler İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, Beceri ve Sanat Atölyesi ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler daha sonra Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi’ni ziyaret etti. Çevre dostu enerji tasarrufu alanında yeşil bina uygulamalarını uluslararası alanda sertifikalandıran LEED Sertifikasını Altın Puan kriteri ile alan Türkiye’nin ilk kamu binası olma özelliğini taşıyan merkezi gezen öğrenciler, burada da binanın temiz enerji üretiminin yanı sıra yağmur sularının depolanarak bahçe sulaması gibi işlerde kullanıldığını öğrendi. Ziyaret edilen noktalarda öğrenciler, merak ettikleri soruların da cevaplarını alma şansı yakaladı.

Ulaşımları çevre dostu elektrikli otobüsler ile sağlanan öğrenciler ve öğretmenler Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.