Öğrenciler kitaplarını hükümlülere bağışladı

Eskişehir’de bulunan H. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencileri, Eskişehir Adliyesini ziyaret ederek hükümlülere kitap bağışında bulundu.

Eskişehir H.Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, okulun Müdür Yardımcısı Muhammed Özçakan ile birlikte Eskişehir Adliyesini ziyaret ettiler. Ziyarette ağır ceza mahkemesinde duruşma izleyen öğrenciler sonrasında adliyeye gezdiler. Adliye ve yargı teşkilatı ile ilgili merak ettiklerini soran öğrenciler aldıkları cevapların ardından Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce tüm Türkiye’de aynı anda faaliyete geçirilen hükümlülere kitap bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla kitaplarını bağışladılar.

Kitaplarını bağışlamak için kitap bağışı kumbarası önüne gelen öğrencileri Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yunus Abdullah Tokgöz karşılayarak öğrencilere bağışlarından dolayı teşekkür ettiler. Kitap bağışının ardından Başsavcı Yeldan ve Başsavcı Vekili Tokgöz, öğrencilere dünya klasikleri kitaplarını hediye ettiler. Adliyeye yaptıkları ziyaretten ve yaptıkları kitap bağışından oldukça memnun olduklarını ifade eden öğrenciler toplu fotoğraf çektirerek adliyeyi tekrar ziyaret etmek istediklerini belirttiler.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce tüm Türkiye’de faaliyete geçirilen hükümlülere kitap bağışı kampanyasında kitap bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar 15 Şubat 2023 tarihine kadar Eskişehir Adliyesi, ESPARK Alışveriş Merkezi ve Vega Outlet Alışveriş Merkezinde bulunan kitap teslim noktalarındaki kumbaralara kitap bağışında bulunabilecekler.