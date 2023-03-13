Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde İstiklal Marşı’nın kabulünün 102’inci yıl dönümü münasebetiyle bir program düzenlendi. "İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler, kazandıkları para ödülünü depremzedelere bağışladı.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin koordinesinde Borsa İstanbul Fen Lisesi ve Özel Yeni Yol Okullarının birlikte hazırladıkları program, Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Orkestra Şefi Betül Yıldırır’ın yönetimindeki orkestranın İstiklal Marşı’nı çalması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Borsa İstanbul Fen Lisesi Müdürü İlker Nebi Özgür yaptı. İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili video gösteriminin ardından Mehmet Akif’in "Yeis" şiiri öğrenciler tarafından okundu. Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencilerinin sundukları oratoryoya Özel Yeni Yol Okulları öğrencileri türkü ve enstrümanları ile eşlik etti. Programın devamında öğretmenler zeybek gösterisi sergiledi.

Programın sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği "İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması" il finalinde dereceye giren anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ödülleri verildi. Lise düzeyinde birinci olan Eti Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Enes Sait Paksoy, "Şahsım ve dereceye giren diğer kardeşlerim adına bir açıklama yapmak istiyorum. İstiklal Marşı’nı para için yazmayan bir şairin torunları olarak Asım’ın Nesli olduğumuzu göstermek istiyoruz. Valiliğimiz ile Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bizlere takdim ettikleri para ödülünü zor günler yaşayan ülkemizde depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılmak üzere AFAD hesabına bağışlayacağız" dedi.

Programa Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, okum idarecileri, müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.