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Öğrenciler finans dünyasını BİSTLAB ile öğrenecek

Borsa İstanbul’un (BİST) katkılarıyla Anadolu Üniversitesi’nde kurulan Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı (BİSTLAB) Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, BİST Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun ve birçok isimin katılımıyla açılışı gerçekleşti.

ESKİŞEHİR 17.12.2021, 15:59
Öğrenciler finans dünyasını BİSTLAB ile öğrenecek

Borsa İstanbul’un (BİST) katkılarıyla Anadolu Üniversitesi’nde kurulan Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı (BİSTLAB) Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, BİST Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun ve birçok isimin katılımıyla açılışı gerçekleşti.

Anadolu Üniversitesi bünyesinde Borsa İstanbul’un (BİST) katkılarıyla oluşturulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı (BİSTLAB), Anadolu Üniversitesi İİBF’de düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, BİST Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recai Dönmez, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ethem Esen başta olmak üzere çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

“BİSTLAB ile öğrencilerimiz uygulayarak öğrenecek”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal konuşmasında, laboratuvarın öneminden bahsederken, emeği geçen Borsa İstanbul üyelerine teşekküre etti. Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“BİSTLAB ile bir taraftan bizim öğrencilerimiz, genç yatırımcılar finansal araçları uygulamalı olarak öğrenerek finansal bilgilerini arttıracaklar bir taraftan da öğrencilerimizin tasarruf bilinci gelişecek. Alacaklar, satacaklar, kaybedecekler, kazanacaklar ancak simülasyon ortamında tabi ki. BİSTLAB’ın verdiği imkanlarla birlikte yetkin finansal piyasa uzmanı olarak da yetişmiş olacaklar. Anadolu Üniversitesi İİBF, Türkiye’nin en eski fakültelerinden bir tanesidir. Eminim ki biz bu güzel yatırımın hakkını fazlasıyla vereceğiz. BİSTLAB, alanında yetkin öğrencilerimizin yetişmesine katkı sağlayarak ülkemizin beşerî sermaye kalitesini yükseltecek. Çünkü bu yatırım bir fiziksel yatırım olsa da aynı zamanda beşerî sermaye yatırımıdır. Sayın Genel Müdürüm zaten bunun üzerine bir de ziyaret kapısını bizlere açmış oldu. Yaparak öğrenmek hakikaten de çok önemli bir öğrenme yöntemi. Bu laboratuvarda zaten bu amaca hizmet etmiş olacak bir simülasyon, bir uygulama laboratuvarı. Umuyorum ki genç öğrencilerimize, genç araştırmacılarımıza çok yararlı dersler hediye edecek, çok yararlı uygulamalar üretecek bu laboratuvar. Sayın Genel Müdürümüz Korkmaz Ergun Bey’e, Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erişah Arıcan ve onun nezdinde tüm Borsa İstanbul Anonim Şirketi yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda açılışta emeği geçen Borsa İstanbul üyeleri ve üniversitemizdeki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. BİSTLAB’ın uygulama ve simülasyon laboratuvarının öğrencilerimize, üniversitemize ve tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

“Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden birinde BİST olarak bir tuğla koymaktan gurur duyuyoruz”

BİST Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun ise Anadolu Üniversitesi’nin Türkiye’nin önde gelen önemli üniversitelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Ergun, “Sizlerle beraber yüz yüze bu konuşmayı gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duymaktayım. Bugün burada Rektör Fuat Erdal’ın ve değerli hocalarımızın inisiyatifi ile Borsa İstanbul’un katkısı da dâhil olmak üzere örnek teşkil edecek bir BİSTLAB laboratuvarını açmış bulunmaktayız. Özellikle Anadolu Üniversitesi gibi Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden birinde Borsa İstanbul olarak bir tuğla koymaktan gurur duyuyoruz. Burada eğitime kendi açımızdan, kendi alanımızdan bir katkı sağlamak bizim için çok önemli bir husus. Borsa İstanbul olarak biz ülkenin tek borsasıyız. Ama bununla da kalmıyoruz biz aslında bir platformuz. Alıcıyla satıcıyı buluşturan arz ve talebin kesiştiği bir platformuz. Bizim platformumuz ve borsamız BİSTLAB alt yapısı ve NASDAQ teknoloji ile dünyanın en iyi alt yapısına sahip. Böylelikle yatırımcılarımız da en hızlı ve en etkin şekilde borsamızda alım ve satım yapabiliyorlar. Hızımızı ve kapasitemizi bu dönemde 10 kat arttırarak bu yeni teknolojiyle yatırımcılarımıza destek oluyoruz. Dünyalar Borsalar Federasyonu’nun sıralamasına göre biz dünyanın en likit borsasıyız. Bu sayede kolaylıkla satmak istediğini satabiliyor, almak istediğini de alabiliyorsun. Bizim güçlü yerli bireysel yatırımcılarımız da bu konuda bize en büyük desteği sağlıyorlar. Şimdiden günlük işlem hacmimiz 50-60 milyar TL civarında. Bir gün öncede 64 milyar TL ile rekor kırdık. Bu da yatırımcılarımız sayesinde gerçekleşti. Demek ki borsanın temelinde değerli yatırımcılarımız var” diye konuştu.

BİSTLAB açılışının ardından öğrencilerle beraber sistemin kullanımı ve temel işlemlerle ilgili ilk ders gerçekleştirildi. Dersin ardından ise İİBF Sergi Salonunda, “Dersaadet Tahvilat Borsası’ndan Borsa İstanbul’a 1873-2013 Fotoğraf Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Türk borsacılık tarihinin önemli anlarına ait fotoğraflardan oluşan sergi 15 Ocak 2022 tarihine kadar ilgi duyan herkes tarafından ziyaret edilebilecek.

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