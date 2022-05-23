Öğrenciler “dijital dönüşüm” hakkında bilgilendirildi

Anadolu Üniversitesi Dijital Dönüşüm Kulübü’nün düzenlediği "DijiAct Konferansı", alanında uzman konuklar ile öğrencileri bilgilendirdi.

Konferans, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi’nde bulunan Salon 2009’da gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dijital Dönüşüm Kulübü Başkan Yardımcısı Simay Çetin, “Kurulduğumuz günden beri kulüp olarak dijital dünyada yaşanan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşmayı hedefledik. Bu yıl ise kulübümüzün gözde etkinliği DijiAct’in üçüncüsünü gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Her bir katılımcı için verimli bir etkinlik olacağına inanıyoruz, hepiniz hoş geldiniz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Ingage Medya Ajansı’nda Büyümeden Sorumlu Başkan Umut Gözen, AIESEC’ten Adem Mavanacı, Albaraka Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Müdürü Esad Doğanlı ve Dijital İçerik Üreticisi Sina Özer öğrencilerle bir araya geldi. Etkinliğin ikinci gününde ise TÜBİTAK Araştırma Şefi Taner Dursun, Publicis Groupe Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Yıldızalp, Podcaster App Kurucusu Rıfat Özcan, Podcast BPT Kurucusu Berke Kaya, Infulencer/Dijital İçerik Üreticisi Simay Dal ve L1 Üçgen’in Kurucusu ve Sunucusu Ufuk Kaan Karacan, öğrencilerle dijital teknolojilerin toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara entegrasyonuna ilişkin deneyimlerini paylaştı.