Öğrenciler Ata’ları ile buluştu

Çağfen Koleji, Ataçağ Koleji ve Anaçağ Anaokulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri Anıtkabir’i ziyaret ederek, Ata’larına saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir mozolesine çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından Çağfen Koleji, Ataçağ Koleji ve Anaçağ Anaokulu Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler daha sonra Anıtkabir’i ve buradaki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni gezdi. Öğrenciler Atatürk’ün hayatı ve Kurtuluş Savaşı mücadelesi ile ilgili öğretmenlerden ve yetkililerden bilgi aldı. Anıtkabir ziyaretinin ardından öğrenci, ebeveynler ve öğretmenler 1. Meclis, 2. Meclis ve Ankara Kalesi’ni de ziyaret ederek gezdiler.

“Atatürkçü ve çağdaş gençler yetiştirmek Ata’mıza boynumuzun borcudur”

Çağfen Koleji, Ataçağ Koleji ve Anaçağ Anaokulu Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, “Ulu Önderimiz, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü öğrencilerimiz, ebeveynlerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretle anmak, sevgi ve minnetimizi bir kez daha göstermek istedik. Öğrencilerimizi Atatürkçü ve Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyetler yolunda ilerleyen gençler olarak yetiştirmek Ata’mıza boynumuzun borcudur. Kendisini bir kez daha sonsuz saygı, minnet ve özlemle yad ediyoruz” dedi.