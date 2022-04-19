Öğrenci odaklı Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi 7/24 hizmet veriyor

Kurulduğu günden bugüne pek çok uygulama ile hem bünyesindeki akademisyen ve öğrencilere hem de çevrim içi olanakları ile tüm Türkiye’ye hizmet veren Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi, 7/24 hizmetini sürdürüyor.

Lisans düzeyinde kütüphanecilik eğitimi almış uzman personeli ile okurlara hizmet veren Anadolu Üniversitesi Kütüphanesinin Daire Başkanlığı görevini Güven Tunçel yürütüyor.

Bölgesinde öncü bir kütüphane

Nisan 2022 itibariyle yaklaşık 23 bin öğrencisiyle eğitim ve öğretim hayatına başarılı bir şekilde devam eden Anadolu Üniversitesi, kendi öğrencileri ve akademisyenleri dışında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri ile diğer üniversite öğrenci ve araştırmacılarına da hizmet veriyor. Bölgesinde öncü konumda olan Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi özellikle Kütahya, Afyon, Bilecik, Bursa gibi şehirlerden gelen kullanıcılara da zengin koleksiyonu ile hizmet veriyor.

Sayısız konu başlığında geniş bir arşive sahip

1994 yılından itibaren şu anki binasında hizmet vermeye başlayan kütüphane, 12 bin 300 metrekare alanda bulunan 10 çalışma salonu ve bin kişilik oturma kapasitesiyle öne çıkıyor. Kütüphane ayrıca yaz dönemleri hariç olmak üzere akademik yıl içerisinde 7/24 hizmete açık durumda. Oldukça geniş bir koleksiyonu bünyesinde barındıran Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi koleksiyonunda; 336 bin 409 basılı kitap, 408 bin 139 E-kitap, 51 bin 120 e-dergi, 40 bin 888 ciltli dergi, 8 bin 828 tez, 19 yazma eser, 7 bin 630 müzik notası, bin 167 mikrofilm rulo, bin 483 proje, 7 bin 994 CD-ROM, 2 bin 868 ses kaydı, 210 VCD, bin 260 DVD, 2 bin 160 Bilgisayar Kütüğü, 252 bin 658 e-materyaller 6 bin 802 mikrofiş, 259 slayt, 213 video kaset yer alıyor. Yaklaşık 3 bin 500 adet Osmanlıca, Farsça ve Arapçadan oluşan kitaplar ile nadir eserler ve TBMM tarafından kütüphaneye verilen mikro film gazete arşivinin dijitalleştirme işlemi çalışmaları da devam ediyor. Bu çerçevede dijitalleştirilen eserler de kütüphanenin kullanıcılarının hizmetine sunulmaya devam ediyor.

Bunların yanı sıra Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi yaklaşık 60 adet veri tabanı ile elektronik kaynaklara aboneliği bulunuyor. Bu kaynakların erişimi kampüs içinden ve dışından Anadolu Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerine diledikleri her zaman açık. Gün içerisinde sayısı yaklaşık 2 bin 500-3 bin arasında değişen kullanıcı kütüphaneden yararlanıyor. Bu sayı sınav haftalarında 6-7 bin arasında seyrediyor. Akademik birimlerden ve kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda her yıl yaklaşık 4 bin materyal satın alınıyor, gelen bağışlar ile yıllık ortalama 7 bin 500-8 bin materyal koleksiyona katılıyor. Kütüphanede ayrıca ciltlenmiş 8 bin civarında eski gazete arşivi araştırmacıların hizmetinde olup, günlük ulusal ve yerel gazeteler ile 34 adet basılı dergi aboneliği de devam ediyor. Kullanıcılarına bilgi sağlama hizmetinde sınır tanımayan Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi Türkiye’deki tüm kütüphaneler ile lisans anlaşmaları ve telif hakları çerçevesinde de kaynak paylaşımı yapıyor.

Açık Kütüphane toplumsal hafızaya hizmet ediyor

Anadolu Üniversitesi, 2016 yılından bugüne dijital kütüphane anlayışını Açık Kütüphane vasfına dönüştürerek öncü bir kütüphanecilik anlayışına da imza atıyor. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi ile Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) gibi Üniversitenin farklı birimlerinin eşgüdümlü çalışması ile Açık Kütüphane oluşturdu. Açık Kütüphane ile özellikle nadir eserlerle birlikte mikrofilmler, gazeteler, klasikler ve pek çok farklı eser işlenerek dijital platformlara aktarılıyor. Açık Kütüphane, tüm Türkiye için bir öncü olduğu gibi Anadolu Üniversitesi kurumsal hafızasını da kullanıcılarına en iyi şekilde sunuyor. Nadir kitaplar ile Türk klasiklerinin yer aldığı acikkutuphane.anadolu.edu.tr web adresinde aynı zamanda sesli kitaplara da ulaşılabiliyor. Açık Kütüphane web adresi, Anadolu Üniversitesinin büyük önem verdiği “Engelsiz Üniversite” anlayışıyla paralel bir şekilde erişilebilirlik açısından her türlü imkânı, bilhassa engelli kullanıcıları ile paylaşıyor. Böylelikle çok farklı nitelikteki zengin içerik, dünyanın neresinde olursa olsun kullanıcının istediği zaman erişebileceği bir hâle kavuşuyor.