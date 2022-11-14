Öğrenci Kulüpleri Halı Saha Turnuvası’nda şampiyon belli oldu

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü’ne bağlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen “Öğrenci Kulüpleri Halı Saha Turnuvası” Anadolu Üniversitesi Çarşı A Spor Tesislerinde gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi’nin Öğrenci Kulüpleri arasında gerçekleştirilen turnuvanın final maçı ve ödül törenine; Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kasal, Anadolu Üniversitesi Sağlık Kültür Spor ve Daire Başkanı Galip Özsarı, SKS Daire Başkanlığı Şube Müdürü Öğr. Gör. Hakan Sivriservi katılım gösterdi.

Şampiyon Anadolu Hukuk ve Bilişim Kulübü oldu

Toplam 24 öğrenci kulübünün katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada Maliye Kulübü üçüncü oldu. Final maçında Anadolu Hukuk ve Bilişim Kulübü ile Fikir Atölyesi ve Münazara Kulübü karşı karşıya geldi. Penaltılara giden maçta turnuvanın şampiyonu Anadolu Hukuk ve Bilişim Kulübü oldu.

Turnuvaların ardından Madalya ve Kupa Töreni’nde dereceye giren ekiplere madalya ve kupaları takdim edildi.