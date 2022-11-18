Öğrenci Kafası Programı kampüsün nabzını tutuyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından tasarlanan Öğrenci Kafası Programı kaldığı yerden devam ediyor.

İki seneyi geride bırakan program 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nda da yepyeni içerikleriyle kampüsün nabzını tutmaya hazırlanıyor. ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin üstlendiği video serisinin 13. bölümünde ESOGÜ’lü öğrencilere en büyük hayallerinin ne olduğu ve bunun için neler yaptıkları soruluyor. İlginç cevaplardan oluşan videoya ESOGÜ TV YouTube kanalından ulaşılabiliyor.