Öğrenci evine bin kitaplık kütüphane kurdu

Eskişehir’de yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Yasin Türkay, evine kurduğu bin kitaplık kütüphaneyi geliştirerek 50 bin kitaplık aile mirasına dönüştürmeyi hedefliyor.

Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencisi olan Yasin Türkay, ev arkadaşıyla birlikte binin üzerinde kitaptan oluşan bir kütüphane kurdu. Üniversiteye geldiği 2017 senesine kadar çok kitap okumadığını belirten Türkay, kitaplara olan ilgisinin üniversitede edindiği sosyal çevreyle başladığını söyledi. Türkay, kitaplara karşı oluşan ilgisinin ardından devamlı olarak internet üzerinden ve sahafları gezerek farklı tür kitap topladığını vurguladı.

“Kütüphaneye eklediğim kitaplara tarih düşerek kaşe basıyorum”

Kütüphaneye eklediği kitaplara satın aldığı tarihi not düştüğünü söyleyen Türkay, kütüphanesi için yaptırdığı “Yasin Türkay Kütüphanesi” kaşesini de basarak kitaplarını damgaladığını da ekledi. Ayrıca kitap desteğinde bulunan kişilerin de ad ve soyadını not düştüğünü belirten Türkay, “Kütüphanede bulunan kitaplara aldığım tarihi gün, ay, yıl olarak not düşüp, aldığım şehrin ismini de yazıyorum. 2017’den beri kendime bir kaşe çıkarttım ’Yasin Türkay Kütüphanesi’ diye, bana ait olan bütün kitaplara bu kaşeyi de basıyorum. Bunların yanında birisinden kitap aldığım zaman, o kişinin adını ve soyadını da hatırasını yaşatmak anlamında naçizane not düşüyorum” dedi.

“Hedefim 50 bin kitaptan oluşan bir aile kütüphanesi kurmak”

Kurduğu kütüphanedeki kitap sayısını daha fazla artırarak gelecek nesillere miras olarak bırakmayı hedeflediğini dile getiren Türkay, şunları söyledi:

“Akademik anlamda özellikle her alanda kitap alıyorum. Alıp hepsini okumaktan ziyade benim bu kütüphane için bir hayalim var. Nesiller boyu sürecek, çocuklarım olur belki torunlarım olur böyle bir aile kütüphanesi kurma niyetim var. Kendi yaşantım sürecinde 50 bin kitaptan oluşan zengin bir kütüphane kurmayı amaçlıyorum. İçerisinde neredeyse bulamayacağınız kaynağın olmayacağı zengin bir kütüphane olması niyetindeyim. Birisi gelir benim kütüphaneme benim hiç ilgilenmediğim belki bir biyoloji, belki coğrafya üzerine bir kitap çok ilgisini çeker ve bu kitap onun için bir kıvılcım olabilir. Belki bu kitap sayesinde bilime doğru bir adım atabilir. Eğer ben buna vesile olabilirsem, benim için en büyük mutluluk budur.”