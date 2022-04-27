banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Benzine zam kapıda!
Benzine zam kapıda!
Alman Andreas, Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu
Alman Andreas, Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

OEDAŞ’ta iş kazası kayıp gün sayısı iki yılda yüzde 58 azaldı

Çalışanlarına, yüklenicilerine ve tedarikçilerine güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren OEDAŞ, iş güvenliği alanında önemli ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor.

ESKİŞEHİR 27.04.2022, 15:45
OEDAŞ’ta iş kazası kayıp gün sayısı iki yılda yüzde 58 azaldı

Çalışanlarına, yüklenicilerine ve tedarikçilerine güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren OEDAŞ, iş güvenliği alanında önemli ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor.

28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla bir açıklama yapan OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, 2019-2021 yıllarını kapsayan iki yılda iş kazalarında yüzde 36, iş kazalarından kaynaklanan süre kaybında ise yüzde 58 oranında iyileşme sağladıklarını açıkladı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), çalışanlarına, yüklenicilerine ve tedarikçilerine güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü sebebi ile görüşlerini paylaşan OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri ve yerel mevzuatın yanı sıra şirket içinde çalışma arkadaşlarını bilinçlendirmek için yenilikçi teknolojiler kullandıklarını ve eğitimler düzenlediklerini söyledi. Yalçın, bu sayede iş kazasında kaybettikleri sürede 2019-2021 yıllarında yüzde 58, aynı dönemde iş kazası sayısında ise yüzde 36 iyileşme kaydettiklerini belirtti.

“Riskleri belirleyerek ortadan kaldırmaya yönelik önlem alıyoruz”

İş kazası oranını azaltmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade eden Yalçın, “Faaliyet gösterdiğimiz iş kolu gereği alçak ve yüksek gerilim enerji nakil hatları, yüksekte yapılan saha çalışmaları veya karayollarındaki operasyonlar gibi riskli alanlarda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tüm bu çalışmaları yaparken her şeyden önce çalışma arkadaşlarımız ve tüm paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini (İSG) en önemli konu olarak görüyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımızın katılımıyla riskleri belirliyor, sağlık ve emniyete ilişkin ilkeler çerçevesinde kayıp, kaza ya da hasar risklerini ortadan kaldırmaya ve azaltmaya yönelik önlemler alıyoruz. İSG Yönetim Sistemi uygulamalarımızı sürekli ve düzenli olarak gözden geçirirken bağımsız denetimlerle de sürecin kontrolünü yapıyor, geliştirmeleri sağlıyoruz” dedi.

İSG eğitimlerinin süresi iki katına çıkarıldı

OEDAŞ bünyesinde bulunan ‘Akademi Eğitim Merkezi’nde teorik ve uygulamalı teknik İSG eğitimleri veren şirket, pandemi sürecinde eğitimlerini çevrim içi ortamda sürdürdü. Yönetmelikler gereği tüm çalışanlarına yılda 16 saat İSG eğitimi veren OEDAŞ, bu alandaki farkındalığı artırmak için 16 saat daha ek eğitim düzenleyerek süreyi 32 saate çıkardı.

İSG performansının sürekli iyileştirilmesi, denetim, kontrol ve takibi çerçevesinde sıfır iş kazası hedefine ulaşabilmek adına tüm saha operasyonlarını kapsayacak şekilde Görüntülü Teyit Sistemi kuran OEDAŞ, bu sayede saha operasyonlarının kontrollerini canlı olarak uzaktan sağlayabiliyor.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 28 Nisan 2022
İmsak 04:22
Güneş 06:00
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:04
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
17°
açık