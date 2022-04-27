OEDAŞ’ta iş kazası kayıp gün sayısı iki yılda yüzde 58 azaldı

Çalışanlarına, yüklenicilerine ve tedarikçilerine güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren OEDAŞ, iş güvenliği alanında önemli ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor.

28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla bir açıklama yapan OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, 2019-2021 yıllarını kapsayan iki yılda iş kazalarında yüzde 36, iş kazalarından kaynaklanan süre kaybında ise yüzde 58 oranında iyileşme sağladıklarını açıkladı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), çalışanlarına, yüklenicilerine ve tedarikçilerine güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü sebebi ile görüşlerini paylaşan OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri ve yerel mevzuatın yanı sıra şirket içinde çalışma arkadaşlarını bilinçlendirmek için yenilikçi teknolojiler kullandıklarını ve eğitimler düzenlediklerini söyledi. Yalçın, bu sayede iş kazasında kaybettikleri sürede 2019-2021 yıllarında yüzde 58, aynı dönemde iş kazası sayısında ise yüzde 36 iyileşme kaydettiklerini belirtti.

“Riskleri belirleyerek ortadan kaldırmaya yönelik önlem alıyoruz”

İş kazası oranını azaltmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade eden Yalçın, “Faaliyet gösterdiğimiz iş kolu gereği alçak ve yüksek gerilim enerji nakil hatları, yüksekte yapılan saha çalışmaları veya karayollarındaki operasyonlar gibi riskli alanlarda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tüm bu çalışmaları yaparken her şeyden önce çalışma arkadaşlarımız ve tüm paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini (İSG) en önemli konu olarak görüyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımızın katılımıyla riskleri belirliyor, sağlık ve emniyete ilişkin ilkeler çerçevesinde kayıp, kaza ya da hasar risklerini ortadan kaldırmaya ve azaltmaya yönelik önlemler alıyoruz. İSG Yönetim Sistemi uygulamalarımızı sürekli ve düzenli olarak gözden geçirirken bağımsız denetimlerle de sürecin kontrolünü yapıyor, geliştirmeleri sağlıyoruz” dedi.

İSG eğitimlerinin süresi iki katına çıkarıldı

OEDAŞ bünyesinde bulunan ‘Akademi Eğitim Merkezi’nde teorik ve uygulamalı teknik İSG eğitimleri veren şirket, pandemi sürecinde eğitimlerini çevrim içi ortamda sürdürdü. Yönetmelikler gereği tüm çalışanlarına yılda 16 saat İSG eğitimi veren OEDAŞ, bu alandaki farkındalığı artırmak için 16 saat daha ek eğitim düzenleyerek süreyi 32 saate çıkardı.

İSG performansının sürekli iyileştirilmesi, denetim, kontrol ve takibi çerçevesinde sıfır iş kazası hedefine ulaşabilmek adına tüm saha operasyonlarını kapsayacak şekilde Görüntülü Teyit Sistemi kuran OEDAŞ, bu sayede saha operasyonlarının kontrollerini canlı olarak uzaktan sağlayabiliyor.