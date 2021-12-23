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OEDAŞ’ın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı “Enerjimiz Eşit”e uluslararası ödül

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (OEDAŞ) çağın en önemli sorunları arasında yer alan fırsat eşitliğini kendi sektörlerinde ele almak adına hayata geçirdiği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından ödüle layık görüldü.

ESKİŞEHİR 23.12.2021, 10:25
OEDAŞ’ın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı “Enerjimiz Eşit”e uluslararası ödül

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (OEDAŞ) çağın en önemli sorunları arasında yer alan fırsat eşitliğini kendi sektörlerinde ele almak adına hayata geçirdiği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından ödüle layık görüldü.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan OEDAŞ sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin en önemli halkalarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği alanında “Enerjimiz Eşit” markası ile hayata geçirdiği program, uluslararası arenada da takdir topluyor. Bu yılki EBRD Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık kategorisinde gümüş madalya, “Enerjimiz Eşit” markası ile hayata geçirdiği uygulamaları ile OEDAŞ’ın oldu.

OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, ödüle dair şunları söyledi: “Asli görevimiz olan elektrik dağıtım hizmetini en iyi şekilde sağlarken toplum ve dünyanın ihtiyaçlarına da yanıt vermek adına çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Çağımızın en önemli sorunları arasında yer alan fırsat eşitliğini sektörümüzde ele almak adına, ‘Enerjimiz Eşit’ diyerek hayata geçirdiğimiz programımızın EBRD tarafından ödüle layık görülmesi, doğru yolda olduğumuzu bir defa daha gösterdi. Hem global areada hem de ülkemiz içinde kıymetli kurumların takdirini kazanıyor olmak gelecekte hayata geçireceğimiz projelere olan heyecanımızı daha da artırıyor. Bu vesile ile ‘Enerjimiz Eşit’ programımızın hayata geçmesinde ve eşit bir dünya hayali ile hareket eden tüm çalışma arkadaşlarıma bir defa daha teşekkür ediyorum.”

Fırsat eşitliği çalışmaları kapsamında WEPs imzacısı

Görsel ve metinsel dünyasını baştan aşağı ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ programı kapsamında yenileyen OEDAŞ, üç yıldır sürdürdüğü meslek lisesi eğitimleri ile fırsat eşitliği bakımından dezavantajlı sektörler arasında yer alan enerji sektöründe olumlu anlamda öne çıkıyor.

UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların işyerinde ve toplumda güçlendirilmesinin nasıl teşvik edileceği konusunda rehberlik sunan bir dizi prensipten oluşan WEPs’in imzacıları arasında bulunan OEDAŞ’ın benimsediği 7 prensip şöyle sıralanıyor:

“Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması, tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi, tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması, kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi, kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması, toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması.”

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