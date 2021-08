OEDAŞ’ın mobil uygulaması ile bilgi daha ulaşılabilir

OEDAŞ 186 mobil uygulamasını ücretsiz olarak abonelerinin kullanımına sunarak, planlı çalışmaların harita üzerinden görülmesini, arıza bildirimi yapılmasını ve arıza kayıtlarının sorgulanmasını daha da kolaylaştırdı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), abonelerinin diledikleri an bilgiye ulaşabilmeleri için yeniliklerine ve yatırımlarına devam ediyor. OEDAŞ 186 uygulamasını akıllı telefon ve tabletlerde aboneleri ile buluşturan OEDAŞ, abonelerine günün her saati, evden dahi çıkmadan arıza bildiriminde bulunabilme, planlı çalışmaları harita üzerinden görebilme, arıza kayıtlarını sorgulayıp görebilme kolaylığını sağlamış oldu. Aboneleri OEDAŞ hakkındaki haberlere de uygulama sayesinde diledikleri an ulaşabilme imkânı tanındı.

“Mobil uygulamanın bilgi ihtiyaçlarına cevap vereceğine inanıyoruz”

Abonelerin kolay, güvenilir ve hızlı çözümler sunan uygulama hakkında değerlendirmelerde bulunan OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, “Bir yandan hizmet verdiğimiz illerde elektrik dağıtımı alanında bölgenin en büyük yatırımlarına imza atarken diğer yandan abonelerimize diledikleri her an bilgiye ulaşabilmeleri için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çağın gereksinimlerine uygun olarak hayata geçirdiğimiz OEDAŞ 186 mobil uygulamasının abonelerimizin elektrik dağıtım hizmetimize dair bilgi ihtiyaçlarına cevap vereceğine inanıyoruz. Abonelerimize kullanım kolaylığı sağlayacağına inandığımız OEDAŞ 186 mobil uygulamamızın hayata geçmesinde emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.