OEDAŞ zorlu kış koşullarına hazır

Elektrik dağıtım hizmetinin kaliteli, sürekli ve çevreye uyumlu bir şekilde sunulması için çalışmalarını sürdüren Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), çetin kış koşulları için hazırlıklarını tamamladı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan ve hizmet verdiği illerin hak ettiği yeni, çağdaş, modern bir altyapı kavuşması hedefiyle faaliyetlerine devam eden OEDAŞ, araç filosunu genişleterek 140 adet arıza bakım onarım araca yükseltti. OEDAŞ ekipleri hizmet verdiği illeri karış karış gezerek kış soğukları öncesinde yaklaşık 60 bin adet armatürün ve 7 bin 100 kilometre alçak ve orta gerilim hattının bakımını gerçekleştirdi. 652 adet de trafonun bakımını yapan OEDAŞ, hem teknik alt yapısı hem de alanında uzman çalışanları ile kış aylarında abonelerine sürekli ve kaliteli elektrik hizmeti verebilmek için çalışmalarını tamamladı.

“Zorlu kış şartları karşısında hazırlıklarımız tamamlandı”

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Tüm dağıtım sistemini en yeni teknolojilerle geliştiriyor, hizmet verdiğimiz illerin elektrik arzını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirme amacıyla yıl boyunca bakımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Zorlu kış şartları birçok bölgede olduğu gibi hizmet verdiğimiz bölgede de çalışmaları zor duruma sokabiliyor. Tüm zorlu koşullarına rağmen kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak amacı ile kış hazırlıklarımızı tamamladık. Her yıl özverili çalışmalarıyla vatandaşlarımızın ve yerel yönetimlerimizin de takdirini toplayan OEDAŞ ekiplerimiz aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimlerle bu sene de zorlu kış şartlarına karşı hazır durumdalar. Bunun yanı sıra bakımlarını yaptığımız gerilim hatlarımız, trafolarımız ve araçlarımız sayesinde kış aylarını sorunsuz şekilde geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.