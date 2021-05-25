OEDAŞ tam kapanma döneminde sokak hayvanlarını unutmadı

Hayvan Hakları Federasyonu ile iş birliği gerçekleştiren Osmangazi EDAŞ, Covid-19 nedeniyle uygulanan tam kapanma döneminde hizmet verdiği illerde sokak hayvanları için 200 noktaya mama kabı yerleştirerek 2 ton mama dağıttı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine yenisini ekledi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile iş birliği gerçekleştiren Osmangazi EDAŞ, hizmet verdiği illerde tam kapanma döneminde sokak hayvanlarını düşünerek 200 mama kabı yerleştirdi, 2 ton mama dağıttı.

Hayata geçirilecek proje hakkında değerlendirmede bulunan Osmangazi EDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, şunları söyledi:

“Hizmet verdiğimiz illerin elektrik dağıtım hizmetini karşılamanın yanı sıra, paydaşı olduğumuz toplum ve dünyanın ihtiyaçlarına da yanıt vermek adına çaba serf ediyoruz. Hayvan dostlarımız için başlatmış olduğumuz mama ve kap dağıtımı projesinin fikrinin çalışanlarımızdan gelmesi bizi çok mutlu etti. Pandemi döneminde kesintisiz hizmet sunmak için sahada görev alan çalışma arkadaşlarımızın bu ihtiyacı görmesi ve bizlerle paylaşması sonucunda sokak canları alanında uzman ekip HAYTAP ile de hızla bir araya gelerek projeyi başlatmış olduk. Bu güzel proje için çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmak ve önümüzdeki günlerde bu projenin gelişerek büyümesi için çalışmalarımızı sürdüreceğimizin müjdesini vermek isterim.”