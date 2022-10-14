OEDAŞ planlı kesintileri en az 48 saat önceden duyuruyor

Sürdürülebilir ve güvenli elektrik arzı için yatırım ve bakım-onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam eden OEDAŞ, bu süreçte yapılması gereken planlı kesintileri, tüketicilerin önlem alabilmesi için en az 48 saat önceden duyuruyor. Duyurular; ‘OEDAŞ 186’ mobil uygulaması, OEDAŞ’ın internet sitesi veya SMS ile takip edilebiliyor.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) bir yandan 2022 yılı yatırımlarını gerçekleştirirken diğer taraftan da ihtiyaç duyulan her bölgede bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl hizmet bölgesindeki beş şehirde toplam 1,8 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştiren OEDAŞ, hem bu çerçevedeki çalışmalar hem de bakım-onarım ve yeni bağlantılar gibi faaliyetler esnasında zorunlu olarak yapılması gereken planlı kesintileri en az 48 saat önceden duyurarak tüketicilerin önlem almasına olanak tanıyor. OEDAŞ, bu çalışmalar ile plansız elektrik kesintilerini yılsonuna kadar yüzde 20 oranında azaltmayı hedefliyor. Bununla birlikte şebekelerin ve altyapının yenilenmesi, arıza sayısının azalmasını ve arıza sürelerinin kısalmasını sağlıyor.

Tüm iletişim kanallarından hizmet veriliyor

OEDAŞ, tüketicilere daha iyi hizmet verebilmek ve her an bilgiye erişebilmelerini sağlamak için farklı iletişim kanallarını aktif olarak kullanıyor. Planlı elektrik kesintileri de ‘OEDAŞ 186’ mobil uygulaması ve www.osmangaziedas.com.tr adresindeki ‘Duyurular’ bölümünden takip edilebiliyor. Bu bilgiyi kısa mesaj (SMS) ile almak isteyen aboneler ise 7 gün 24 saat hizmet veren ‘ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi’ni arayarak bilgi güncellemesi yapabiliyor.

Planlı çalışmaları harita üzerinden görme, günün her saatinde arıza bildiriminde bulunma, arıza kaydı sorgulama ve OEDAŞ hakkındaki tüm haberlere ulaşma kolaylığı sunan OEDAŞ 186 mobil uygulaması da tüm akıllı telefon veya tabletlere indirilebiliyor.