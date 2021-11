OEDAŞ çalışanları doğa için yürüdü

OEDAŞ çalışanları, şirketler arasında yapılan Wellbees Marathon’da yer alarak hem fidan bağışı hem de hayvanlar için mama bağışı yapılmasını destekledi. Hedeflenen adım sayısının yüzde 80’ini tamamlayan OEDAŞ çalışanları, etkinlikte ikinci olurken adım sayılarını da yüzde 27 artırdı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) şirketler arasında gerçekleştirilen Wellbees Marathon’da yer aldı. Maraton boyunca her gün 8 bin adım atmayı hedefleyen OEDAŞ çalışanları Welbees Marathon rozetini alırken etkinliğe katılan her OEDAŞ çalışanı için belli sayıda fidan dikilmesi sağlandı. Etkinliğe katılan her çalışan için sokak hayvanlarına mama bağışı yapan OEDAŞ çalışanları, maratonun sonunda hedeflenen adımın yüzde 80’ini gerçekleştirerek ikinci oldu. Marathon sayesinde adım ortalamasında yüzde 27 artış kaydeden OEDAŞ çalışanları, Eylül ayında da serebral palsili çocuklar için toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan “Steptember”a katılarak etkinlik için en çok adım atan kurumlar sıralamasında 1’inci sırada yer almıştı.

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, asli görevleri olan elektrik dağıtım hizmetini en iyi şekilde sağlarken, toplum ve dünyanın ihtiyaçlarına da yanıt vermek adına çaba sarf ettiklerini belirterek, "Hem doğaya hem de hayvan dostlarımıza katkı sağlayan Welbees Marathon’da yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinliğe destek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Toplum ve dünya yararına katkı vermeyi amaçlayan projeler üretmeye ve projelere destek vermeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” dedi.