OEDAŞ bu yıl 631 çalışanının katılımıyla 76 saatlik tatbikat yaptı

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, çalışanlarının yangın, deprem gibi afet durumlarına karşı hazırlıklı olması ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla düzenli olarak tatbikatlar düzenliyor.

AFAD, iş güvenliği uzmanları ve sağlık personellerinin de katıldığı tatbikatlarda acil durum senaryoları uygulanarak, çeşitli eğitimler veriliyor. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, bu yıl hizmet verdikleri beş ilde, 631 OEDAŞ çalışanının katılımıyla toplam 76 saat süren 38 tatbikat düzenlediklerini söyledi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak için düzenlediği eğitimler çerçevesinde acil durum tatbikatları gerçekleştiriyor. AFAD, iş güvenliği uzmanları ve sağlık personellerinin katılımıyla düzenlenen tatbikatlar ile yangın, deprem gibi acil durumlar karşısında çalışanların verdikleri tepkiler ölçülürken, gerekli iyileştirme ve düzenlemeler de yapılıyor.

“Çalışanlarımızın güvende olmaları için eğitimler düzenliyoruz”

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, yıl boyunca yapılan acil durum tatbikatları hakkında bilgi verdi. 2022 yılında beş ilde toplam 38 tatbikat gerçekleştirdiklerini söyleyen Yalçın, “Topraklarının büyük bölümü deprem kuşağında yer alan ülkemizde özellikle 1999 Marmara Depremi ile birlikte afetlere yönelik bir farkındalık oluşmaya başladı. Diğer taraftan özellikle son yıllarda seller ve orman yangınları gibi afetleri tüm dünya gibi biz de yaşıyoruz. Üstelik hepimiz her an evlerimizde, iş yerlerimizde bu gibi acil durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. İşte bu anlarda çalışanlarımızın sağlıklı ve güvende olmaları; aynı zamanda çevrelerindekilere de yardımcı olabilmeleri için çeşitli eğitimler düzenliyoruz. 2022 yılının başında acil durum ekiplerimizin eğitimlerini tamamladık. Ardından ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle il merkezlerimizde ve ilçelerimizde son derece zorlu acil durum senaryolarının yer aldığı tatbikatlar düzenledik. Bu tatbikatlarda ekip arkadaşlarımızın acil durumlar karşısındaki reaksiyonlarını görerek, bu doğrultuda çeşitli düzenleme ve iyileştirmeler yaptık. Yangın söndürme cihazları ve acil durumlarda gerekli diğer ekipmanlarımızın kontrollerini de düzenli olarak gerçekleştiriyoruz” dedi.

2022 yılındaki tatbikatlarda 631 OEDAŞ çalışanının toplam 1.262 saat eğitim aldığını belirten Yalçın şöyle devam etti; “OEDAŞ olarak 1.200 çalışanımızla hizmet veriyoruz. Dolayısıyla bu yıl çalışanlarımızın yarısından fazlası bu tatbikatlara katıldı. Önümüzdeki süreçte de iş sağlığı ve güvenliği alanındaki eğitimlerimizi sürdüreceğiz.”