OEDAŞ, Aizanoi antik kentinde tarihi aydınlatıyor

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, geçtiğimiz Aralık ayında 2,1 metre yüksekliğe sahip tek parça bir erkek heykelinin gün yüzüne çıktığı yeni keşifler ile heyecan uyandıran Aizanoi antik kentinde altyapı ve aydınlatma çalışmalarını tamamladı. Arkeolog denetiminde yürütülen çalışmalarda; tarihi kalıntıların zarar görmemesi için altyapı faaliyetleri kazma kürek gibi el aletleri kullanılarak hassasiyetle yapıldı. OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, “Gerçekleştirdiğimiz altyapı ve aydınlatma çalışmalarıyla hem kazı çalışmalarının daha rahat ilerlemesine, hem de bölgenin turizme kazandırılmasına katkı sağlıyoruz” dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), gerçekleştirdiği şebeke yatırımları ve altyapı çalışmalarıyla faaliyet gösterdiği bölgenin elektrik arzını sağlarken; bölgenin tarihi ve kültürel mirasının korunması için yapılan çalışmalarda aktif rol üstleniyor. Şirket bu kapsamda son olarak Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve tarihi beş bin yıl öncesine dayanan Aizanoi antik kentinde 2018 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmaların üçüncü etabını tamamladı. Dünyanın bilinen ilk borsa yapısı, en iyi korunmuş Zeus Tapınağı gibi yapıların yer aldığı binlerce yıllık tarihe ışık tutan Aizanoi antik kenti, geçtiğimiz Aralık ayında 2,1 metre yüksekliğe sahip bir erkek heykeli ile Eros, Dionysos ve Herakles’in heykel başlarının gün yüzüne çıkarılmasıyla heyecan yaratmıştı.

Fuat Celepci: “Bölgenin turizme kazandırılması hedefiyle altyapı yenilendi”

Aizanoi antik kenti ve Çavdarhisar ilçesinde 2018 yılından bu yana titiz bir çalışma yürüttüklerini söyleyen OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, “Tarihi kalıntıların bulunduğu bu bölgede bugüne kadar Anıtlar Kurulu ve Kazı Heyeti Başkanlığı’nın verdiği izinler çerçevesinde kısmi iyileştirme ve çevre yolu aydınlatma çalışmaları gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl Kütahya Valiliği’nin öncülüğünde bu eşsiz bölgenin turizme kazandırılması hedefiyle altyapı tesislerinin yenilenmesi için gerekli izinler alındıktan sonra çalışmalarımıza başladık” dedi.

“Çalışmalar büyük bir titizlikle tamamlandı”

Çalışmaların bir arkeolog denetiminde ve tarihi kalıntıların zarar görmemesi adına iş makineleri kullanılmadan, kazma, kürek gibi el aletleriyle gerçekleştirildiğini anlatan Celepci şöyle devam etti;

“Uzun yıllardır hem bu bölgede hem de Frig Vadisi’nde benzer çalışmalar gerçekleştirdiğimiz için bu konuda tecrübeliyiz. Son derece titiz ve meşakkatli bir çalışma sonucunda üç bin metreküp kanal kazısı yaptığımız bölgedeki havai hatları yer altına aldık ve bölgeyi enerjilendiren trafoyu güçlendirdik. Bölgedeki turizm çalışmalarına da elverişli bir ortam sağlanması için aydınlatma direklerinde görünüm ve tasarruf açısından avantajlı LED armatürler kullandık.”

Celepci bu çalışma kapsamında bölgeye yaklaşık 10 milyon TL yatırım yapıldığını açıkladı.