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OEDAŞ 2021 yılında da bölgesine değer kattı

Hayata geçirdiği projelerle 2021 yılında da hizmet verdiği illere değer katmaya devam eden OEDAŞ, çalışanlarının gönüllü destekleri ile taçlanan toplumsal fayda ve çevre odaklı sosyal sorumluluk projelerini başarıyla devam ettirdi.

ESKİŞEHİR 17.01.2022, 12:42
OEDAŞ 2021 yılında da bölgesine değer kattı

Hayata geçirdiği projelerle 2021 yılında da hizmet verdiği illere değer katmaya devam eden OEDAŞ, çalışanlarının gönüllü destekleri ile taçlanan toplumsal fayda ve çevre odaklı sosyal sorumluluk projelerini başarıyla devam ettirdi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), hizmet verdiği illerin hak ettiği, yeni, çağdaş, modern bir altyapıya kavuşması hedefiyle faaliyetlerine devam ederken hayata, topluma ve doğaya dokunan projeleri ile 2021’de öne çıkan şirketler arasında yerini aldı.

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Hizmet verdiğimiz illerin elektrik arzını gerçekleştirmenin ötesinde bulunduğumuz bölgeye değer katan, yaşadığı toplumun duyarlılıklarını önemseyen bir kurum olarak çalışanlarımızın büyük desteğiyle hayata geçirdiğimiz sosyal projelerin mutluluğu ile yeni bir yıla adım attık. Toplum hayatını kolaylaştırmak adına yaptığımız desteklerden, doğayı korumaya yönelik çabalarımıza, hayatımızın ayrılmaz birer parçası olan sokak hayvanları için geliştirdiğimiz ‘Can Dostlar’ projemizden tarihi zenginliklerin aydınlatılmasına kadar birçok alanda hayata geçirdiğimiz bu projelerle paydaşlarımızın takdirini kazanmak, desteklerini görmek bizleri çok mutlu ediyor ve önümüzdeki projeler için bizleri motive ediyor. Önümüzdeki yıllarda da bölgemize değer katan, topluma ve doğaya dokunan projelerimize devam edeceğiz” dedi.

OEDAŞ çalışanları, başlattığı ve parçası olduğu projelerle artı değer oluşturuyor

Çalışanlarından gelen öneriler doğrultusunda geliştirdiği projelerle parçası olduğu ekosisteme değer katmak için 2021 yılında da çevre ve sosyal alandaki atılımlarla öne çıktı.

İyiliğe yüz milyondan fazla adım

Toplumun sosyal ihtiyaçlarına da yanıt vermek amacıyla projelerini bir bir hayata geçiren OEDAŞ, adımlarını iyilik için bağışladı. OEDAŞ çalışanları, Serebral Palsili (Cerebral Palsy) çocuklar için toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan “Steptember” etkinliğinde Eylül ayı boyunca 128,6 milyon adım attı. OEDAŞ bu sayede katılımcı diğer kurumlar arasında ise 1’inci sırada yer aldı.

Şirketler arasında yapılan Wellbees Marathon’da da yer alarak hem fidan bağışı hem de sokak hayvanları için mama bağışı yapılmasını destekledi. Hedeflenen adım sayısının yüzde 80’ini tamamlayan OEDAŞ çalışanları, bu etkinlikte ikinci oldu.

Plastik kapakları tekerlekli sandalyeye dönüştüren kampanya

“Plastik Kapaklar Tekerlekli Sandalyeye Dönüşüyor” kampanyası ile ofislerine kumbaralar yerleştiren OEDAŞ, bu projeyle çevre ve toplum bilincinin artırılmasının yanı sıra, tekerlekli sandalye ihtiyacı olan bireylere de destek olmayı amaçlıyor.

HAYTAP işbirliği ile sokak canlarına destek

OEDAŞ, Hayvan Hakları Federasyonu ile iş birliği çerçevesinde hizmet verdiği illerde sokak hayvanlarını da yalnız bırakmadı. OEDAŞ’ın sahada görev alan çalışanlarının ihtiyacı görmesi üzerine hayat bulan proje kapsamında sokaktaki can dostların beslenmesi sağlanırken, HAYTAP ve Tepebaşı Belediyesi işbirliği ile hayata geçirdiği ‘’Sağlık Odası’’ sayesinde sokakta hayvanlarının tedavilerinin ve düzenli kontrollerinin de yapılmasına katkıda bulundu.

Çevre aktiviteleri ile örnek olma

Temiz bir çevre hedefiyle çalışan OEDAŞ gönüllüleri, Bilecik Kent Ormanı’nda doğa temizliği etkinliğine destek verdi. Günün sonunda 500 kilograma yakın atık toplayarak parçası olduğu ekosistemin temizliği için hem örnek hem de destek oldu. Ayrıca gönüllülerimiz Uşak ilinde ise valilimizin önderliğinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Göçmen kuşları koruyan proje

Öncelikle görev sahasından geçen kuşlar için göç yolları haritası çıkartan OEDAŞ, göçmen kuşların güvenliğini sağlamak için ‘’Yüksek Gerilim Dağıtım Hatlarına İzolasyon Aparatları” yerleştirdi. Bine yakın direğe koruma aparatı yerleştirilen proje kapsamında, göçmen kuşların yolculuklarına güvenli bir şekilde devam etmesini güvence altına aldı.

Enerjimiz Eşit’i Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ödüllendirdi

OEDAŞ sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin en önemli halkalarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği alanında “Enerjimiz Eşit” markalaması ile hayata geçirdiği program sayesinde uluslararası arenada da takdir topladı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ’nın bu yılki Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık kategorisinde Gümüş Madalya, “Enerjimiz Eşit” çalışmaları ile OEDAŞ’ın oldu.

Tarihi aydınlatıyor

OEDAŞ, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya’nın kesişim noktasında bulunan ve 3 bin yıllık geçmişe sahip Frig Vadisi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Afyonkarahisar Valiliği tarafından ortaklaşa belirlenen turizm destinasyonuna yaklaşık 1,2 milyon TL tutarında elektrik altyapı yatırımı gerçekleştirdi. Frig Vadisi’nin ’Ege Bölgesi’nin Kapadokyası’ olması için yürütülen çalışmalar kapsamında bölgeye aydınlatma desteği sağlayan OEDAŞ, tarihi vadinin turizmine önemli bir katkı sağlamış oldu.

“Antik Dünyanın İlkler Kenti Aizanoi Yeniden Doğuyor” projesi kapsamında ise Aizanoi Antik Kentinin tüm dünyayla buluşturulmasını amaçlayan çalışmalara da katılan OEDAŞ, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan ve ‘İkinci Efes’ olarak anılan Aizanoi Antik Kentinin aydınlatılmasını da sağladı.

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