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Odunpazarı’ndan ’Klasik Müzik Tarihi Söyleşisi’
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, internet üzerinden yaptığı online atölye ve söyleşilerine devam ediyor.
ESKİŞEHİR 28.12.2020, 14:59
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Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, internet üzerinden yaptığı online atölye ve söyleşilerine devam ediyor.Odunpazarı Belediyesi tarafından korona virüs (Covit-19) salgınıyla mücadele kapsamında evden çıkamayan vatandaşların, evlerinde kaliteli vakit geçirmeleri için gerçekleştirilen online atölye ve söyleşilerden biri de ‘Klasik Müzik Tarihi Söyleşisi’ oldu. Ceren Özdemir Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Klasik Müzik Tarihi Söyleşisi, her pazartesi saat 20:00’de Zoom üzerinden yapılıyor. Anadolu üniversitesi Konservatuarı Müzikoloji Bölümünden Erdem Tekbasan ve Ali Önal tarafından gerçekleştirilen söyleşide, müzik ve tarihin içerisinde başlangıçta batı sanat müziğinin dönüm noktaları ve günümüze kadar ulaşmış isimleri ele alınıyor. Hem dinleti örnekleri hem de müziğin kendi içerisindeki dönemsel dinamiklerinin konuşulduğu söyleşide, klasik müziğe yön veren kişilerin hayat hikayeleri de katılımcılarla paylaşılıyor. Söyleşiye katılmak isteyen vatandaşların, odunpazarıgenclik instagram hesabına mesajla başvurabilecekleri kaydedildi.
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