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Odunpazarı’ndan Kıbrıs’a kardeşlik köprüsü kuruluyor

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nde gerçekleşen ’Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefke ve Mehmetçik Belediyeleri ile kardeş belediye olunması ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

ESKİŞEHİR 01.06.2021, 18:16
Odunpazarı’ndan Kıbrıs’a kardeşlik köprüsü kuruluyor

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nde gerçekleşen ’Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefke ve Mehmetçik Belediyeleri ile kardeş belediye olunması ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan nikah salonu, meclis toplantısı öncesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Meclis toplantısı için gelenler ise salona HES kodları kontrol edilerek ve ateşleri ölçülerek alındı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında 4 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan KKTC Lefke ve Mehmetçik Belediyeleri ile Odunpazarı Belediyesi arasında kardeş belediye olunması ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. Görüşme sonunda ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Başkan Kurt’a yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Odunpazarı Belediyesi’nin bir sonraki meclis toplantısının yarın devam etmesine karar verildi.
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