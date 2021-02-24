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Odunpazarı’ndan hayatı kolaylaştıracak uygulama

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi dijital belediyecilik uygulamalarına devam ediyor. Resmî web sayfasını yenileyen Odunpazarı Belediyesi, mobil uygulaması ile vatandaşlara birçok konuda hizmet veriyor.

ESKİŞEHİR 24.02.2021, 17:26
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Odunpazarı’ndan hayatı kolaylaştıracak uygulama

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi dijital belediyecilik uygulamalarına devam ediyor. Resmî web sayfasını yenileyen Odunpazarı Belediyesi, mobil uygulaması ile vatandaşlara birçok konuda hizmet veriyor.

“Odunpazarı Belediyesi Mobil” uygulamasını cep telefonlarına indiren kullanıcılar, Odunpazarı Belediyesi’ne istek ve taleplerini iletebiliyor. Ayrıca vatandaşlar mobil uygulama üzerinden kendilerine en yakın nöbetçi eczane, taksi durağı gibi bilgilere de ulaşabiliyor. Odunpazarı Belediyesi, “Odunpazarı Belediyesi Mobil” uygulamasını hayata geçirdi. Teknolojik altyapısını yenileyen Odunpazarı Belediyesi’nin mobil uygulaması ile vatandaşlar hizmetlere daha kolay erişim sağlayabiliyor. “Odunpazarı Belediyesi Mobil” adı ile yayınlanan uygulamayı ücretsiz olarak indiren vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan haber ve duyuruları görebildiği gibi, borç sorgulama, borç ödeme işlemlerini de yapabiliyor. Bunların yanında, uygulama içeriğinde talep, öneri ve isteklerini belediyeye iletilmesine imkân sağlayan bir bölüm de bulunuyor.

Odunpazarı cebinizde

Mobil uygulamada yer alan kent rehberinde ise engelli şarj istasyonları, kamu kurumları, alışveriş merkezleri, konaklama yerleri, müzeler ve tarihi mekanlar, gar ve terminaller, akademik meslek odaları, esnaf odaları, odalar birliği, mesire alanları, belediyenin birimleri, ticari işletmeler, akaryakıt istasyonları, ücretsiz internet sağlayıcı noktaları, hastaneler, eczaneler, okullar, banka ve ATM’ler, polis karakolları, veterinerler gibi yerlerin adres ve yol tarifleri yer alıyor. Uygulamadaki canlı destek kısmından, mesai saatleri içerisinde Halk Masası ile iletişime geçilebiliyor. Odunpazarı Bölgesi’nde bulunan esnaflar, uygulamada yer alan yaşam rehberine kendi iş yerlerini ekleyebiliyor.

Acil durum bina toplanma alanlarının adreslerine resmî web sitesinden ulaşılabilecek

Diğer taraftan resmî web sitesi (www.odunpazari.bel.tr) için çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, olası bir depremden sonra AFAD tarafından belirlenen acil toplanma alanlarını da sitesine girdi. Resmî web sitesinde yer alan hızlı menüde bulunan “Bina Toplanma Alanları” sekmesine tıklayan vatandaşlar, AFAD’ın Afet ve acil durum toplanma alanlarının bulunduğu siteye yönlendiriliyor. Buradaki bilgileri doğru bir şekilde dolduran vatandaşlar, bilgi kartı oluşturarak, kendisine en yakın toplanma alanını buluyor.
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